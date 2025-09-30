Altafulla reveló por qué no había hablado de su ruptura con Karina García

Karina García y Altafulla confirmaron su ruptura amorosa en la noche del 29 de septiembre tras varias semanas de rumores y especulaciones.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Por qué Altafulla no había dicho nada de su ruptura con Karina García?

La encargada de confirmar la noticia de la ruptura fue la modelo Karina García, quien a través de sus historias en Instagram dio los primeros detalles de su decisión.

Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin.

Karina García aseguró que no podía seguir ocultando más su situación sentimental porque ese silencio le estaba haciendo más daño y más al saber que sus fanáticos seguían ilusionados.

La modelo antioqueña también enfatizó en que no entendía por qué su expareja y otras personas seguían asociándolos sentimentalmente cuando ya no estaban.

Frente a estos temas que Karina García dejó abiertos en su comunicado, Altafulla se refirió en Mañana Express.

Altafulla reveló por qué no se pronunció antes que Karina García. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Altafulla no hablaba de su ruptura con Karina García en entrevistas?

El ganador de La casa de los famosos Colombia fue indagado en este programa del Canal RCN sobre por qué no quiso pronunciarse antes o al tiempo que Karina García sobre su ruptura.

Muchas veces yo llego a las entrevistas, Carlos ya se había ido de pele* con varios medios por favor no toquemos estos temas, por más que yo quisiera hablar de mi música la primera pregunta que me tiran es esa.

Altafulla reveló que muchas veces su mánager les pidió a varios medios de comunicación no preguntarle por su relación con Karina, pero durante la entrevista siempre salía el tema a flote, algo que él intentó llevar pese a su incomodidad.

Asimismo, el cantante dejó claro que ella tomó la decisión de lanzar dicho comunicado y que él al igual que muchos quedó sorprendido, eso sí, aseguró que no le podía reprochar nada.

Yo hubiese preferido tener una conversación en persona y que hubiese sido de otra manera.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla rompió el silencio tras su presentación en Miss Universe Colombia 2025

¿Cuál fue la razón de la ruptura de Altafulla con Karina García?

Altafulla fue claro al decir que no hubo terceras personas en su relación y que tampoco fue un solo motivo en especial el que los hizo tomar la decisión de terminar.

El cantante explicó que su carrera y la de Karina estaban en uno de sus mejores momentos por lo que la distancia y el poco tiempo juntos habría jugado en su contra.

Estamos en momentos fuertes para los dos, la distancia, y todo, no nos dejaba tener el control de la relación.

El ganador de La casa de los famosos Colombia en sus declaraciones dejó claro que le deseaba lo mejor a la modelo antioqueña en sus proyectos.