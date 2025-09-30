Karina García tomó radical decisión tras finalizar su relación con Altafulla

En la noche del pasado lunes 29 de septiembre Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores al realizar un inesperado anuncio: el fin de su relación con el cantante y ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Por qué se terminó la relación entre Karina García y Altafulla?

En un extenso comunicado compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García confirmó que su relación con Altafulla había llegado a su fin a mediados de septiembre.

Así reveló Karina García que terminó con Altafulla. | Foto: Canal RCN

La creadora de contenido no especificó las razones por las que este romance que cautivó a toda una fanaticada llegó a su fin, pero sí dejó claro que no quería seguir generando falsas expectativas frente a una relación que ya no iba más.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

“La relación terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme no han sido días fáciles porque me entregué de verdad”.

Así mismo, afirmó que desde que decidió dar por terminado su noviazgo con el joven cantante han permanecido bajo contacto cero, con el fin de hacer este proceso más llevadero.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan cómo es la vivienda relacionada a la muerte de B-King en México | VIDEO

Sin embargo, en una reciente entrevista con el programa informativo Mañana Express del Canal RCN, Altafulla mencionó que el comunicador de Karina lo había tomado por sorpresa, generando confusión entre los internautas.

¿Cuál fue la radical decisión que Karina García tomó tras finalizar su relación?

Ahora bien, poco después de que anunciara el fin de su relación con el cantante colombiano, Karina García sorprendió con una drástica decisión con la que dejó claro que este era final definitivo de esta historia de amor que inició dentro de La casa de los famosos Colombia.

Y es que la creadora de contenido paisa no dudó en dejar de seguir a Altafulla en su cuenta oficial de Instagram, cumpliendo así su palabra de contacto cero con el artista. Se desconoce si esto solo fue un simple ‘unfollow’ o si Karina García fue más allá y lo bloqueó de todas sus redes sociales.