Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Primo de B-King conmovió al recordar cómo era el fallecido artista: "Quería compañía"

El primo de B-King, quien se llama Steven Salazar, hizo memoria de la forma de ser del cantante en Buen día, Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Primo de B-King conmovió al recordar cómo era el fallecido artista | Foto del Canal RCN.

Los días pasan y la trágica muerte de Byron Sánchez, artísticamente conocido como B-King, no deja de sorprender.

El cantante llegó a México con el objetivo de crecer laboralmente, pero fue hallado sin vida en este territorio.

Artículos relacionados

Su familia, especialmente mamá y hermana, ha mostrado lo afectada que está con la muerte del B-King. Entre lo más nuevo, el primo del artista, llamado Steven Salazar, lo recordó.

¿Cómo era B-King?, así lo recordó su primo

Steven Salazar estuvo en el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN. En este espacio hizo memoria de cómo era B-King y conmovió con sus declaraciones.

De acuerdo con el familiar, B-King era un ser de luz superior, incluso indicó que la espiritualidad era algo que lo acompañaba.

Dicho esto, Steven Salazar recordó que Byron era una persona que transmitía tranquilidad y hablaba con la verdad.

"No iba con juicios hacia ninguna persona, quería compañía, quería unión, estaba lleno de unión", reveló.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje dejó B-King a su familia?

De igual forma, el primo comentó que compartió su infancia con el fallecido intérprete urbano. Por ende, lo considera como si fuese su hermano, debido a que se criaron juntos.

"Éramos hermanos. Yo tengo los mejores recuerdos de mi vida, hasta ahora, y seguirán aquí, en mi corazón, con Byron. Es que el que lo conozca sabe de lo que estoy hablando", comunicó Steven Salazar.

Finalmente, el familiar de B-King agradeció a Buen día, Colombia, por brindar este espacio para poder expresarse y agregó que lo más importante es que el país recuerde el mensaje de amor; el mismo que Byron está enviando a su familia en donde quiera que se encuentre.

 

Al principio de la charla, Steven reveló que el apoyo familiar ha sido determinante para afrontar la muerte de B-King. Inclusive, él vive en España y arribó a Colombia para estar todos juntos.

Artículos relacionados

Adicionalmente, remarcó que la investigación por parte de las autoridades está en curso, pero como familia no están enfocados en ello porque tarde que temprano la verdad saldrá a la luz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Toloza se pronunció al entregarle la corona a Vanessa Pulgarín. Miss Universe Colombia

Daniela Toloza rompió el silencio al entregarle la corona a Vanessa Pulgarín: esto dijo

Daniela Toloza compartió su reacción tras su labor como Miss Colombia 2024 y entregarle la corona a Vanessa Pulgarín.

Paola Usme tras casarse Talento nacional

Paola Usme reveló fotos de su lujosa luna de miel en Dubái

La influenciadora Paola Usme mostró cómo va su romántica luna de miel con Carlos Castro ‘Potro’.

Karina García sorprendió con drástica decisión tras su ruptura con Altafulla Karina García

Karina García tomó radical decisión tras finalizar su relación con Altafulla

Karina García sorprendió a sus seguidores con una drástica decisión luego de poner fin a su relación con Altafulla.

Lo más superlike

Juliana Calderón Juliana Calderón

¿Juliana Calderón se arrepiente de haberse realizado la bariátrica? Se sinceró por completo

Juliana Calderón dio a conocer su realidad tras tres años de haberse sometido a cambios en su estómago.

Muere Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Hallan sin vida al estilista de Ángela Aguilar en México; estas fueron sus últimas publicaciones

Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en One Direction! Falleció un reconocido integrante del equipo que dejó huella en la banda

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra

Los participantes se enfrentaron en parejas en un reto creativo ¿Quiénes se quedaron con la desventaja? MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes recibieron las desventajas secretas en MasterChef Celebrity?