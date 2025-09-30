Primo de B-King conmovió al recordar cómo era el fallecido artista: "Quería compañía"

Los días pasan y la trágica muerte de Byron Sánchez, artísticamente conocido como B-King, no deja de sorprender.

El cantante llegó a México con el objetivo de crecer laboralmente, pero fue hallado sin vida en este territorio.

Su familia, especialmente mamá y hermana, ha mostrado lo afectada que está con la muerte del B-King. Entre lo más nuevo, el primo del artista, llamado Steven Salazar, lo recordó.

¿Cómo era B-King?, así lo recordó su primo

Steven Salazar estuvo en el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN. En este espacio hizo memoria de cómo era B-King y conmovió con sus declaraciones.

De acuerdo con el familiar, B-King era un ser de luz superior, incluso indicó que la espiritualidad era algo que lo acompañaba.

Dicho esto, Steven Salazar recordó que Byron era una persona que transmitía tranquilidad y hablaba con la verdad.

"No iba con juicios hacia ninguna persona, quería compañía, quería unión, estaba lleno de unión", reveló.

¿Qué mensaje dejó B-King a su familia?

De igual forma, el primo comentó que compartió su infancia con el fallecido intérprete urbano. Por ende, lo considera como si fuese su hermano, debido a que se criaron juntos.

"Éramos hermanos. Yo tengo los mejores recuerdos de mi vida, hasta ahora, y seguirán aquí, en mi corazón, con Byron. Es que el que lo conozca sabe de lo que estoy hablando", comunicó Steven Salazar.

Finalmente, el familiar de B-King agradeció a Buen día, Colombia, por brindar este espacio para poder expresarse y agregó que lo más importante es que el país recuerde el mensaje de amor; el mismo que Byron está enviando a su familia en donde quiera que se encuentre.

Al principio de la charla, Steven reveló que el apoyo familiar ha sido determinante para afrontar la muerte de B-King. Inclusive, él vive en España y arribó a Colombia para estar todos juntos.

Adicionalmente, remarcó que la investigación por parte de las autoridades está en curso, pero como familia no están enfocados en ello porque tarde que temprano la verdad saldrá a la luz.