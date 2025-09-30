Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Primo de B-King reveló el estado de la familia y lo que se sabe de la investigación por su muerte

Steven Salazar, primo de B-King, habló por la familia del fallecido cantante y confesó cómo están viviendo la triste situación.

Primo de B-King reveló el estado de la familia y lo que se sabe de la investigación por su muerte

Sigue la investigación sobre la muerte del cantante Urbano Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King.

En el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN, estuvo el primo de Byron, quien se llama Steven Salazar, y contó detalles familiares tras vivir este fuerte momento.

¿Cómo está la familia de B-King por su inesperada muerte?

De acuerdo con el familiar de B-King, como familia todos se están acompañando en medio del dolor.

"Ninguna familia tiene un manual para afrontar esto, entonces, en este momento, estamos en esa situación", reveló.

Después, Steven Salazar confesó que los últimos meses estuvo hablando con B-King, pues el fallecido cantante quería ir a España; territorio en el que vive su primo, pero actualmente está en Colombia.

¿Cómo avanza la investigación de la muerte de B-King?

Otro de los puntos que ha generado expectativa e intriga tras hallar muerto a Byron Sánchez, tiene que ver con la investigación de qué fue lo que realmente le pasó.

Ante ello, Steven Salazar relató que en este momento como familia se están apoyando mutuamente, de modo que el tema de los avances investigativos se lo dejan a quienes tienen la capacidad de resolver situaciones como lo requieren este caso. Es decir, buscan superar la partida.

Inclusive, el familiar remarcó que B-King contaba con un grado de consciencia superior.

B-King fue hallado sin vida el 17 de septiembre

"Ahora estamos más enfocados en afrontar esto como familia, en apoyarnos más allá. La investigación creo que saldrá en algún momento guiada por la luz de Byron, en este momento tengo poca información y llegará en su momento", expresó Stiven.

Entonces, el familiar de B-King aseguró que la investigación por la muerte del cantante sí está en curso, pero como familia no están enfocados en ello debido a que lo más importante es la unión.

¿Cómo fue hallado B-King muerto en México?

Cabe recordar que B-King fue hallado en México, pero la manera fue desgarradora debido a que los d3smenbraron y posteriormente metieron en costales, signo de hom1cidio.

Junto al cantante, también encontraron sin vida al DJ Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

