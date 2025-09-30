Daniela Toloza rompió el silencio al entregarle la corona a Vanessa Pulgarín: esto dijo

El pasado domingo 28 de septiembre se llevó a cabo el capítulo final de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN en el que se conoció el nombre de la nueva candidata que irá a Tailandia, al ser la nueva Miss Colombia, su nombre es Vanessa Pulgarín.

Además, miles de internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras las emotivas palabras que compartió Daniela Toloza, ex Miss Colombia , tras las emociones encontradas que sintió cuando entregó la corona.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

¿Qué dijo Daniela Colombia al entregar la corona de Miss Colombia?

Sin duda, la llegada de Daniela Toloza, exreina de belleza , acaparó la atención mediática por parte de los internautas al revelar las diversas emociones que sintió al estar frente a todas las candidatas y entregarle la corona a la nueva Miss Colombia, Vanessa Pulgarín.

Esto dijo Daniela Toloza al entregar la corona de Miss Colombia. | Foto: Freepik

Recientemente, Daniela Toloza compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 130 mil seguidores, unas emotivas palabras en las que compartió todo lo que sintió al entregar la corona, pues expresó las siguientes palabras:

“Hoy entrego mi título con la certeza absoluta que mi propósito como Miss Universe Colombia, fue recordarnos que tener un corazón noble te abre puertas que jamás imaginaste y que lo que parecen fracasos en la vida, no es más que un trampolín hacia donde realmente mereces estar. El Miss Universo me salvó la vida y estoy convencida que cuando creas en ti mismo, así como lo hice yo, serás imparable.”, añadió Daniela.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

Desde luego, las palabras de la anterior exreina de belleza generaron diversas reacciones, no solo por parte de las excandidatas que hicieron parte de la competencia, sino que también, al demostrar su gran labor durante el año en que fue coronada.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Cómo fue elegida Vanessa Pulgarín, nueva Miss Colombia 2025?

Recordemos que durante el último capítulo de Miss Universe Colombia 2025, las candidatas demostraron su gran desempeño durante la gala final. Así también, el jurado conformado por: Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar fueron críticos en su elección.

¿Cómo fue elegida Vanessa Pulgarín, MIss Colombia 2025? | Foto: Canal RCN

Luego, las dos candidatas que estuvieron bajo el ojo de los internautas fueron: Gloria Mutis, Miss Santander y Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia , quienes vivieron minutos de tensión al saber cuál de ellas representaría al país en Tailandia.

De este modo, los presentadores Claudia Bahamón y Carlos Marín anunciaron que la nueva Miss Colombia 2025, sería Vanessa Pulgarín, al demostrar su gran desempeño durante el certamen de belleza.