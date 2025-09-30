Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Usme reveló fotos de su lujosa luna de miel en Dubái

La influenciadora Paola Usme mostró cómo va su romántica luna de miel con Carlos Castro ‘Potro’.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Paola Usme tras casarse
Paola Usme muestra su luna de miel/Canal RCN

La influenciadora Paola Usme reveló a sus millones de fanáticos cómo han sido su lujosa luna de miel tras contraer matrimonio Carlos Castro ‘Potro’.

¿Cuándo se casó Paola Usme?

La creadora de contenido reveló a sus más de tres millones de seguidores en redes sociales fotografías de su boda, que se llevó a cabo el pasado 21 de septiembre, fecha en la que decidió dar el "sí, acepto" para siempre.

Paola Usme en Dubai

La exparticipante de 'Survivor, la isla de los famosos' tuvo una lujosa boda llena de flores blancas, comida, bebidas y acompañada de sus seres queridos más cercanos.

¿Cómo ha sido la luna de miel de Paola Usme?

La paisa reveló en sus redes sociales un carrusel con varias fotografías en las que se mostró desde Dubái disfrutando de su luna de miel.

En las instantáneas se ve luciendo un traje de baño de color negro, con el que logró resaltar su figura.

Disfrutando de un sorprendente paisaje, de la gastronomía del lugar, varios lujos y una enorme piscina.

"Primera parada: Dubái", escribió en la descripción de la publicación.

Según ha mostrado en sus historias en la red social se han divertido bastante, en especial porque han confundido a 'Potro' con un árabe más, provocando curiosas anécdotas al respecto.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la luna de miel de Paola Usme?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su indiscutible belleza y por su envidiable luna de miel.

Paola Usme en su luna de miel en Dubai

Sus fanáticos aprovecharon para seguirla felicitando y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Por ahora, sus admiradores están a la expectativa de cuál será la siguiente parada de la famosa pareja y qué harán.

Cabe destacar que, Paola Usme ha optado por mantenerse lejos de la polémica de su boda luego de que la empresaria Yina Calderón opinara sobre por qué no la habían invitado a dicho matrimonio, criticando a su grupo de amigas, a quienes tildó de "arpías", señalando que si la hubiera invitado no hubiera ido para no tener que compartir con ellas.

