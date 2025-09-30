Altafulla explica qué provocó su ruptura con Karina García: "Amarla más no puedo"

El cantante Altafulla habló sobre lo difícil que ha sido para él su ruptura con la influenciadora Karina García.

¿Qué dijo Altafulla sobre su separación con Karina García?

El artista estuvo en 'Buen Día, Colombia' y allí fue interrogado sobre su separación con la creadora de contenido, quien confirmó su separación.

El barranquillero reiteró que siente que no fue la forma correcta de anunciar su ruptura, pues él guardaba la esperanza de reencontrarse con ella y hablar sobre lo que estaba pasando entre ellos.

"Siempre había mantenido mi postura, yo lo hubiera llevado de una manera distinta, me hubiese gustado hablarlo en persona o llegar a una decisión, pero fue de esta manera y poniéndole el pecho a la situación", dijo.

Sin embargo, indicó que se quedará con todo lo bonito que vivieron, pero detalló que las cosas no se solucionan por mensajes, sino en persona.

"Kari sabe que yo amarla más no puedo (...) los últimos días no hemos hablado, pero por mensajes no es, yo estaba en México", indicó.

¿Cuál fue la verdadera razón por la que terminaron Altafulla y Karina García?

El cantante fue interrogado sobre la razón puntual por la que decidieron terminar su relación, a lo que él señaló que no le correspondía revelar detalles personales de su relación, pero dejó entrever que la distancia y los proyectos de cada uno afectó su noviazgo.

"Como hombre no me queda bien hablar de mi relación, siento que estamos en momentos muy fuertes y difíciles para las dos y todas estas cosas la distancia, que yo esté trabajando no nos hace tener el control de dónde estamos y qué estamos haciendo, y entenderlo y que los dos tengamos el mismo pensamiento es distinto, yo más amar a Kari no joda", agregó.

¿Cómo se ha mostrado Altafulla tras la ruptura con Karina García?

El artista se dejó ver muy bajo de ánimo indicando lo mucho que sigue amando a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y lo afectado que está con el comunicado que sacó Karina García, pues no se lo esperaba.