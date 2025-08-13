Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Qué cuerpazo! Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, conquistó con un post en Instagram

Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones.
Valentina Ferrer sorprendió en redes sociales con una foto que en minutos se volvió tendencia. Foto AFP/Dimitrios Kambouris

Valentina Ferrer, reconocida modelo argentina y pareja del cantante colombiano J Balvin, volvió a ganarse toda la atención en redes sociales con una fotografía que dejó a más de uno admirando su figura.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la publicación con la que Valentina Ferrer generó revuelo en redes sociales?

Aunque suele compartir fragmentos de su vida diaria, en esta ocasión logró generar una ola de reacciones y comentarios que no tardaron en viralizarse.

La foto fue publicada en su cuenta de Instagram y resalta su estilizada silueta y su estilo elegante, elementos que han sido parte de su sello personal desde que saltó a la fama.

 

Sus seguidores, a quienes suele llamar “las BF” en historias y lives, llenaron la publicación de halagos y emojis, resaltando lo bien que luce y la seguridad con la que se muestra frente a la cámara.

Artículos relacionados

¿Cómo es la vida laboral y personal de Valentina Ferrer?

Con 30 años de edad, Valentina Ferrer ha construido una carrera sólida como modelo de talla internacional, sin embargo, su nombre comenzó a sonar con más fuerza en el mundo del espectáculo, cuando hizo pública su relación con J Balvin.

Elegancia, estilo y mucha actitud: la foto más comentada de Valentina Ferrer.
Valentina Ferrer, la pareja de J Balvin volvió a marcar tendencia con su estilo único y figura en redes sociales. Foto | Giorgio Viera.

Desde entonces son una de las parejas más reconocidas del panorama musical y de la moda junto a su hijo, Río, a quien no se le conoce físicamente, pero se ha vuelto viral por sus comportamientos divertidos y la estrecha relación con el artista paisa Ryan Castro, a quien en algunos videos llama “El tío Ryan”.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores de Valentina Ferrer tras su publicación en redes sociales?

En redes, las opiniones sobre su aspecto han sido variadas, algunos usuarios han insinuado que su imagen actual podría deberse a procedimientos estéticos, aunque Valentina nunca ha confirmado tales comentarios ni se ha pronunciado al respecto.

Valentina Ferrer enloqueció Instagram y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.
Seguidores y famosos reaccionaron a la reciente foto de Valentina Ferrer. (Foto ANGELA WEISS / AFP)

Mientras tanto, hay quienes prefieren destacar su disciplina y dedicación al cuidado personal, argumentando que su apariencia es fruto de trabajo constante y hábitos saludables

Estas conversaciones, más allá de centrarse únicamente en Valentina Ferrer, abren un diálogo más amplio sobre la presión estética que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que viven de su imagen.

A pesar de las opiniones divididas, Valentina sigue brillando con luz propia, pues su estilo, carisma y cercanía con sus seguidores la mantienen como una figura influyente en redes sociales y en la industria de la moda.

Y aunque los rumores sobre cambios en su apariencia no paran, su presencia pública demuestra que sigue siendo una mujer segura de sí misma, enfocada en su carrera y en su vida familiar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García entrenando con Westcol Karina García

Karina García sorprendió entrenando con Westcol para el ring

Así fue el entrenamiento de Karina García con Westcol para su enfrentamiento con Karely Ruíz.

Yuri Buenaventura rindió homenaje a Miguel Uribe Talento nacional

Yuri Buenaventura despidió a Miguel Uribe con una emotiva interpretación de ‘El Guerrero’

Yuri Buenaventura rindió homenaje a Miguel Uribe interpretando ‘El Guerrero’ durante sus exequias en la Catedral Primada de Bogotá.

La ternura y talento de las hijas de CR7 y Georgina Rodríguez han conquistado las redes en la antesala de su boda. Georgina Rodríguez

Georgina compartió un emotivo detalle sobre la preparación de su boda con Cristiano Ronaldo

Las pequeñas Alana y Bella prepararon una sorpresa musical para la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que cautivó en redes sociales.

Lo más superlike

Martha Bolaños Martha Isabel Bolaños

Martha Bolaños aconseja a sus seguidores a trabajar en las inseguridades: ¿cuáles son sus técnicas?

Martha Bolaños comparte importantes consejos para trabajar en las inseguridades y sus fanáticos opinan de sus técnicas en redes.

Leonardo DiCaprio Talento internacional

Leonardo DiCaprio protagonizó un sorpresivo momento en España: ¿fue detenido?

Valeria Aguilar reveló cómo es su relación con Rausch Jorge Rausch

Valeria Aguilar reveló cómo es su verdadera relación con Jorge Rausch en MasterChef

Camila Cabello sorprendió en TikTok al cantar “Si te vas” de Shakira Camila Cabello

Camila Cabello canta clásico de Shakira y genera furor en redes sociales

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión