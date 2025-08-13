Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Georgina compartió un emotivo detalle sobre la preparación de su boda con Cristiano Ronaldo

Las pequeñas Alana y Bella prepararon una sorpresa musical para la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que cautivó en redes sociales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La ternura y talento de las hijas de CR7 y Georgina Rodríguez han conquistado las redes en la antesala de su boda.
Alana y Bella, hijas de Cristiano Ronaldo, protagonizaron un momento viral con una sorpresa musical para la boda de sus padres. Foto AFP/Filippo Monteforte

La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúa sumando momentos especiales, y el más reciente ha conquistado a millones de personas en redes sociales.

Esta vez, en medio de los preparativos para su boda, Georgina Rodríguez compartió un video que se volvió viral en cuestión de horas, protagonizado por las dos hijas que tiene junto al reconocido futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

 

Alana Martina y Bella Esmeralda se pueden ver en el video publicado desde la cuenta oficial de Georgina Rodríguez, en lo que parece ser un ensayo musical muy especial, Alana, con un violín entre las manos, y Bella Esmeralda, sentada frente a un piano, interpretan lo que sería la melodía para la entrada nupcial de sus padres.

A pesar de su corta edad, ambas demostraron gran concentración, ternura y talento, lo que despertó cientos de comentarios llenos de cariño y admiración hacia la familia.

Georgina Rodríguez no ocultó la emoción que le produce ver a sus hijas tan involucradas en un momento tan importante por lo que acompañó el video con un mensaje que reflejaba orgullo y gratitud, resaltando lo afortunada que se siente de poder compartir este tipo de experiencias con ellas.

Las hijas de Cristiano Ronaldo interpretaron una pieza especial en piano y violín
El video compartido por Georgina Rodríguez se volvió viral en pocas horas, generando especulación sobre cómo serán los detalles y preparativos de la boda. (Foto: Ronda Churchill / AFP)

En pocos minutos, la publicación acumuló miles de “me gusta” y comentarios de seguidores que destacaron no solo la belleza de la escena, sino también la unión que caracteriza su hogar.

Cristiano Ronaldo es reconocido mundialmente por sus goles, trofeos y récords, pero su faceta como padre ha conquistado igual o más admiradores, pues a lo largo de su vida, el jugador ha formado una familia que combina hijos biológicos y adoptivos en un ambiente de profundo respeto y amor.

Alana y Bella, hijas de Cristiano Ronaldo, protagonizaron un momento viral con una sorpresa musical para la boda
La ternura y talento de las hijas de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han conquistado las redes en la antesala de su boda. | Oscar del Pozo / AFP

Junto a Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo tiene dos hijas biológicas, Alana Martina, nacida el 12 de noviembre de 2017, y Bella Esmeralda, quien llegó en abril de 2022.

Durante este último embarazo, la pareja esperaba mellizos, sin embargo, el nacimiento estuvo marcado por la tristeza debido al fallecimiento de Ángel, el hermano gemelo de Bella, un hecho que los unió aún más como familia.

Aunque solo dos de los hijos son biológicamente de ambos, todos han crecido bajo el mismo techo y se han acompañado en viajes, celebraciones y logros, en lo a que tanto Georgina Rodríguez como Cristiano Ronaldo se han esforzado por brindarles a un espacio en el que puedan desarrollarse plenamente, con valores sólidos y el ejemplo constante de la dedicación y el esfuerzo.

Ahora, con la boda en el horizonte, la pareja parece decidida a que este nuevo capítulo esté lleno de momentos únicos, y si algo ha quedado claro con el reciente video, es que la música, el amor y la unión serán los protagonistas de la celebración que el mundo entero está esperando.

