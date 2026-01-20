Productor de Yeison Jiménez conmovió al regresar al estudio del cantante: “tantos planes que teníamos”

Georgy Parra, el productor de Yeison Jiménez, regresó al estudio donde solía grabar con el cantante tras 10 días de su fallecimiento y conmovió a sus seguidores al recordar los planes que tenían pendientes con el artista.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Qué dijo el productor Georgy Parra tras regresar al estudio donde grababa con Yeison Jiménez?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a una gran cantidad de seguidores, Georgy Parra compartió una emotiva noticia relacionada con Yeison Jiménez.

Productor de Yeison Jiménez hizo inesperada revelación/AFP: Rodrigo Varela

El productor del artista reveló que, luego de 10 días, decidió regresar al estudio donde solía trabajar junto a Yeison. Según expresó, el espacio ya no se siente igual desde el lamentable accidente que le quitó la vida al cantante y a cinco personas más que lo acompañaban.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan extraña psicofonía durante entrevista al productor de Yeison Jiménez

Así mismo, Parra mencionó que tenía varios proyectos junto a Yeison que nunca lograron concretarse antes de su fallecimiento, pero aseguró que no los dejará en el olvido y continuará adelante, aunque el artista ya no esté de forma física.

“Ya estamos por aquí retomando, para los que no conocen este es el estudio… Apenas entro al estudio después de 10 días y no es igual… tantos planes que teníamos no pueden quedar en el aire”, expresó.

Las palabras de Georgy Parra no tardaron en generar reacciones entre seguidores y colegas del artista, quienes a través de mensajes de apoyo destacaron la huella que Yeison Jiménez dejó en su equipo de trabajo, quienes no han parado de rendirle homenajes en diferentes lugares desde su partida.

¿Productor de Yeison Jiménez hará un homenaje al artista?

Así mismo, el reconocido productor reveló a sus cientos de seguidores, por medio de sus redes sociales, que estaría trabajando en un bonito homenaje para Yeison Jiménez, motivo que también lo habría impulsado a retomar sus funciones en el estudio donde solía trabajar con el artista.

“Quiero hacerte un bonito homenaje @yeison_jimenez #GPS”.

Sin embargo, Parra no dio mayores detalles sobre lo que estaría planeando, por lo que los seguidores del artista permanecen atentos a sus redes sociales a la espera de cualquier anuncio relacionado con este emotivo gesto.