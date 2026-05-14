Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Prima de Karola comparó a Beba y a La Jesuu por ser “desagradecidas” tras ser resucitadas

Jeidy, prime de Karola se despachó en contar de Beba, comparándola con La Jesuu en la casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Prima de Karola encendió redes con comentario sobre Beba y La Jesuu
Prima de Karola criticó a Beba y La Jesuu y desató polémica en redes. (Foto/ Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada sigue dando de qué hablar y tiene a varios comentando sobre lo que sucede dentro de la competencia, pues se han vivido amores, desamores, amistades, enemistades y mucha rivalidad.

Artículos relacionados

En este año, el reality tuvo similitudes a las temporadas pasadas, pero, sin duda, renovó con muchas dinámicas que han permitido revolucionar la convivencia y el ambiente que se vive durante las 24 horas del día.

Para esta edición, también se esperaba el poder de resucitar a uno de los participantes que ya habían salido de la competencia y afectivamente así se dio, pero fueron los mismos famosos que votaron para elegir a quién querían de regreso al reality.

Artículos relacionados

Es por esto que, Beba fue resucitada y su participación de regreso fue cuestionada por Jeidy, la prima de Karola, quien la comparó con La Jesuu.

¿Qué dijo la prima de Karola al comparar a Beba y a La Jesuu?

A través de sus historias en Instagram, Jeidy, prima de Karola, habló para dar su opinión sobre el regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia y dijo que, al igual que La Jesuu, fue una desagradecida.

Prima de Karola generó debate al comparar a Beba y La Jesuu
Prima de Karola encendió redes con comentario sobre Beba y La Jesuu. (Foto/ Canal RCN)

La creadora de contenido justificó que, la ventaja que tienen las resucitadas es que saben lo que pasa en el exterior y que la barranquillera, al igual que la caleña en la temporada pasada, cambiaron de actitud para irse con las personas que más eles conviene.

Pues en 2025, La Jesuu fue resucitada por La Toxi y resultó siendo más amiga de Karina García y Altafulla.

Artículos relacionados

¿Por qué la prima de Karola llamó desagradecida a Beba?

Beba recibió la mayor votación de sus compañeros para ser resucitada en La casa de los famosos y fueron sus examigos quienes la apoyaron, pero ahora, ella solo se habal con Valentino y discute con Mariana Zapata y Juanda Caribe.

Prima de Karola criticó a Beba y La Jesuu y desató polémica en redes
Prima de Karola generó debate al comparar a Beba y La Jesuu. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, para Jeidy esto no es leal, ya que ella volvió cambiando su juego para su conveniencia, “diciendo y haciendo” lo que el público espera de ella.

Para algunos esto es completamente normal, porque hace parte del juego y los resucitados deberían saber competir con las ventajas que tiene, pero para otros, esto es completamente desleal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandra Salguero lanzó inesperado recuerdo con Tebi y desató revuelo en redes La casa de los famosos

Alejandra Salguero sorprendió al publicar romántico video con Tebi Bernal: ¿indirecta a Alexa?

Alejandra Salguero compartió un antiguo video con Tebi Bernal y usuarios lo tomaron como indirecta.

Él es Samuel Brand, el hijo de Claudia Bahamón que debutó en pasarelas: esto dijo la presentadora Claudia Bahamón

Él es Samuel Brand, el hijo de Claudia Bahamón que debutó en pasarelas: esto dijo la presentadora

Uno de los hijos de Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef debutó en pasarela de modelaje, su nombre es Samuel Brand.

Paola Jara desató ternura con video viral de Emilia Paola Jara

Paola Jara conmocionó las redes con video de Emilia diciendo “papá”

Paola Jara compartió el momento preciso en el que su hija Emilia dijo “papá”, causando conmoción con su video.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo dijo por qué no le ayudó a Alexa Torrex con la ropa de la cena romántica con Tebi. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo reveló las razones por las que NO ayudó a Alexa Torrex con la ropa en la cena con Tebi

Sofía Jaramillo aseguró que aconsejar a Alexa Torrex sería ir contra su esencia en la cena con Tebi en La casa de los famosos.

Videos revelan cómo se vivió el temblor que sacudió a Colombia Viral

Impactantes videos muestran cómo se vivió el sismo en Colombia: así fue

Conoce dónde y cuándo ver la transmisión. Premios Nuestra Tierra

¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal Salud

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?