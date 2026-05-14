Prima de Karola comparó a Beba y a La Jesuu por ser “desagradecidas” tras ser resucitadas

La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada sigue dando de qué hablar y tiene a varios comentando sobre lo que sucede dentro de la competencia, pues se han vivido amores, desamores, amistades, enemistades y mucha rivalidad.

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En este año, el reality tuvo similitudes a las temporadas pasadas, pero, sin duda, renovó con muchas dinámicas que han permitido revolucionar la convivencia y el ambiente que se vive durante las 24 horas del día.

Para esta edición, también se esperaba el poder de resucitar a uno de los participantes que ya habían salido de la competencia y afectivamente así se dio, pero fueron los mismos famosos que votaron para elegir a quién querían de regreso al reality.

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Es por esto que, Beba fue resucitada y su participación de regreso fue cuestionada por Jeidy, la prima de Karola, quien la comparó con La Jesuu.

¿Qué dijo la prima de Karola al comparar a Beba y a La Jesuu?

A través de sus historias en Instagram, Jeidy, prima de Karola, habló para dar su opinión sobre el regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia y dijo que, al igual que La Jesuu, fue una desagradecida.

Prima de Karola encendió redes con comentario sobre Beba y La Jesuu. (Foto/ Canal RCN)

La creadora de contenido justificó que, la ventaja que tienen las resucitadas es que saben lo que pasa en el exterior y que la barranquillera, al igual que la caleña en la temporada pasada, cambiaron de actitud para irse con las personas que más eles conviene.

Pues en 2025, La Jesuu fue resucitada por La Toxi y resultó siendo más amiga de Karina García y Altafulla.

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¿Por qué la prima de Karola llamó desagradecida a Beba?

Beba recibió la mayor votación de sus compañeros para ser resucitada en La casa de los famosos y fueron sus examigos quienes la apoyaron, pero ahora, ella solo se habal con Valentino y discute con Mariana Zapata y Juanda Caribe.

Prima de Karola generó debate al comparar a Beba y La Jesuu. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, para Jeidy esto no es leal, ya que ella volvió cambiando su juego para su conveniencia, “diciendo y haciendo” lo que el público espera de ella.

Para algunos esto es completamente normal, porque hace parte del juego y los resucitados deberían saber competir con las ventajas que tiene, pero para otros, esto es completamente desleal.