En las últimas horas, el nombre de Karen Sevillano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir unas fotografías en sus redes junto a Maluma.

Cabe destacar que el nombre de Maluma se ha convertido en centro de atención mediática no solo por ser un reconocido cantante del género urbano, sino que también, por revelar que se convertirá en padre por primera vez.

Por su parte, Karen Sevillano se ha convertido en centro de atención tras su viral encuentro con Maluma y lo anunció mediante sus redes sociales junto a una ráfaga de fotografías.

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¿Cómo fue el reencuentro de Karen Sevillano con Maluma?

Es clave mencionar que una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país que más popularidad ha generado mediante las redes sociales es Karen Sevillano, quien se ha destacado por la especial conexión que suele tener con sus seguidores.

Así fue el encuentro de Karen Sevillano y Maluma. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Karen Sevillano compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, su especial encuentro con Maluma, en la que expresó las siguientes palabras:

“Mañana les cuento los pormenores de lo que vivimos con Maluma”, agregó Karen Sevillano en la descripción de la publicación.

En la descripción de la publicación se refleja que Karen está atravesando por un importante momento en su vida, en especial, por su reencuentro junto a Maluma con quien tuvo la oportunidad de tener un inolvidable momento en su vida.

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¿Cuál fue la temporada que Karen Sevillano ganó de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Karen Sevillano adquirió gran visibilidad en el 2024 al ser una de las participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que adquirió gran visibilidad.

Así ganó Karen Sevillano la primera temporada de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, sus seguidores se sorprendieron con todos los acontecimientos que presentó Karen Sevillano a lo largo de su participación en el programa, convirtiéndose en la primera ganadora de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.