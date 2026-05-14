Por primera vez, Sonia Restrepo les envía mensaje a los fans de Yeison Jiménez

Desde que falleció Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, Sonia Restrepo se ha hecho cargo de todos sus proyectos y se sabe que su objetivo se continuar con le legado de su esposo, porque es lo único que le interesa a ella.

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Mientras el artista estuvo en vida, poco se sabía de su esposa y dicho por él mismo, a Sonia no le interesaba la exposición ni estar en el foco de los medios, pero esto cambió tras su muerte. Restrepo ya da entrevistas y aparece en lugares públicos para tratar los proyectos de Yeison.

En las últimas semanas, Colombia ha conocido más de ella, pues contó cómo se conoció con Jiménez y lo que vivieron antes de que él se volviera famoso, también de cómo vivió su maternidad desde los 15 años.

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Tras los cuatro meses de fallecido, Sonia ha hecho más presencia en redes, ha hablado ante cámaras y se ha comunicado con los jimenistas a través de comentarios y este fue el caso.

¿Cuál fue el mensaje que le envió Sonia Restrepo a los fans de Yeison Jiménez?

Por primera vez se conoció un mensaje escrito de parte de Sonia Restrepo para los fanáticos de Yeison Jiménez y en esta ocasión, les escribió para enviarles tranquilidad con respecto a la compra de los productos de la marca de sombreros del artista.

Sonia Restrepo agradeció a seguidores de Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

“Queridos Jimenistas de corazón, infinitas gracias por su amor, apoyo y paciencia”: fue parte del mensaje de Sonia.

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Además, dijo que, ha habido personas malintencionadas que han querido afectar la página web en donde se puede hacer la compra de los productos de la marca de Yeison.

¿Qué más ha dicho Sonia Restrepo tras su aparición en redes?

Sonia Restrepo se ve mucho más tranquila y al menos sonríe tras el lamentable fallecimiento de Yeison Jiménez, pero claramente, ha mostrado su nostalgia en los homenajes para su esposo.

Sonia Restrepo se dirigió a fans de Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

Pero verla sonreír, ha emocionado a los fans del cantante, ya que saben lo duro que fue para ella haber despedido al amor de su vida.

Entre los últimos homenajes en memoria de Yeison, Restrepo se dejó ver bastante conmovida al recordar a su amado, pues habló de las frases más icónicas que él usó e incluso antes de la fama.

Por ahora, mientras se hace cargo de los proyectos en honor a Jiménez, Sonia seguiría apareciendo en redes.