Aida Victoria Merlano reveló cómo fue la visita del Bienestar Familiar: su ex la reportó

Aida Victoria Merlano regresó a Colombia luego de trabajar por fuera del país durante un mes, sin duda, era un regreso anhelado para ella porque quería volver a ver a su pequeño hijo, Emi.

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La creadora de contenido fue duramente criticada por haber dejado a su bebé, pero como ella misma dice, salió del país por sus sueños y por el futuro del menor, ya que ella siempre dice que es quien lo mantiene.

Por eso mismo, tras su regreso, continuó con sus proyectos y en un streaming, confesó que apenas volvió, llegó el Instituto del Bienestar Familiar a su casa, para conocer las condiciones en la que tiene a su hijo.

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La influenciadora barranquillera no se calló nada y contó con mucho detalle cómo fue la visita de la entidad y reveló quién la reportó, sin sorpresa alguna, se sabe que fue su ex.

¿Qué detalles dio Aida Victoria Merlano sobre la visita del Bienestar Familiar?

Aida Victoria Merlano no dejó ni un detalle por fuera de cómo fue la visita del Bienestar Familiar, pues confesó que su ex fue quien la reportó ante el Instituto, ya que ella estaba trabajando por fuera del país.

Aída Victoria Merlano se sinceró sobre reporte que habría hecho su ex. (Foto/ Canal RCN)

La barranquillera dijo que, en ese proceso, mostró todas las pruebas de la calidad de vida que le da a Emi, comida costosa y además muy saludable y nutritiva, pero también presumió que ella le paga dos niñeras al niño, porque él se siente bien con ambas.

Justificó como es el horario de las empeladas y así mismo, le confesó a la entidad que su ex está demandado por la cuota alimentario del niño, pues ella dijo que él no es capaz de mantener al menor como ella lo hace.

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¿Qué dijo Aida Victoria tras ser acusada por su ex ante el Bienestar Familiar?

Aida Victoria Merlano confesó que su ex está denunciado por ella, debido a que supuestamente no cumple la cuota alimentaria de Emi y, es más, dijo que este mes está moroso porque presuntamente no ha dado el dinero mensual.

Aída Victoria Merlano reveló por qué el Bienestar Familiar llegó a su hogar. (Foto/ Freepik)

Así mismo, dijo la influenciadora que, también hay un reporte por malos tratos dentro del núcleo familiar, debido a lo que ella sufrió durante el embarazo.

Por otro lado, Aida Victoria dijo que su ex es un descarado, porque además de no cumplir con su responsabilidad, la denuncia.