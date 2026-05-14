Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló cómo fue la visita del Bienestar Familiar: su ex la reportó

Aida Victoria Merlano reveló que su ex la acusó ante el Bienestar Familiar por salir a trabajar y “dejar” a su hijo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Aída Victoria Merlano reveló por qué el Bienestar Familiar llegó a su hogar
Aída Victoria Merlano habló de visita del Bienestar Familiar. (Foto/ Canal RCN)

Aida Victoria Merlano regresó a Colombia luego de trabajar por fuera del país durante un mes, sin duda, era un regreso anhelado para ella porque quería volver a ver a su pequeño hijo, Emi.

Artículos relacionados

La creadora de contenido fue duramente criticada por haber dejado a su bebé, pero como ella misma dice, salió del país por sus sueños y por el futuro del menor, ya que ella siempre dice que es quien lo mantiene.

Por eso mismo, tras su regreso, continuó con sus proyectos y en un streaming, confesó que apenas volvió, llegó el Instituto del Bienestar Familiar a su casa, para conocer las condiciones en la que tiene a su hijo.

Artículos relacionados

La influenciadora barranquillera no se calló nada y contó con mucho detalle cómo fue la visita de la entidad y reveló quién la reportó, sin sorpresa alguna, se sabe que fue su ex.

¿Qué detalles dio Aida Victoria Merlano sobre la visita del Bienestar Familiar?

Aida Victoria Merlano no dejó ni un detalle por fuera de cómo fue la visita del Bienestar Familiar, pues confesó que su ex fue quien la reportó ante el Instituto, ya que ella estaba trabajando por fuera del país.

Aída Victoria Merlano habló de visita del Bienestar Familiar
Aída Victoria Merlano se sinceró sobre reporte que habría hecho su ex. (Foto/ Canal RCN)

La barranquillera dijo que, en ese proceso, mostró todas las pruebas de la calidad de vida que le da a Emi, comida costosa y además muy saludable y nutritiva, pero también presumió que ella le paga dos niñeras al niño, porque él se siente bien con ambas.

Justificó como es el horario de las empeladas y así mismo, le confesó a la entidad que su ex está demandado por la cuota alimentario del niño, pues ella dijo que él no es capaz de mantener al menor como ella lo hace.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Aida Victoria tras ser acusada por su ex ante el Bienestar Familiar?

Aida Victoria Merlano confesó que su ex está denunciado por ella, debido a que supuestamente no cumple la cuota alimentaria de Emi y, es más, dijo que este mes está moroso porque presuntamente no ha dado el dinero mensual.

Aída Victoria Merlano se sinceró sobre reporte que habría hecho su ex
Aída Victoria Merlano reveló por qué el Bienestar Familiar llegó a su hogar. (Foto/ Freepik)

Así mismo, dijo la influenciadora que, también hay un reporte por malos tratos dentro del núcleo familiar, debido a lo que ella sufrió durante el embarazo.

Por otro lado, Aida Victoria dijo que su ex es un descarado, porque además de no cumplir con su responsabilidad, la denuncia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandra Salguero lanzó inesperado recuerdo con Tebi y desató revuelo en redes La casa de los famosos

Alejandra Salguero sorprendió al publicar romántico video con Tebi Bernal: ¿indirecta a Alexa?

Alejandra Salguero compartió un antiguo video con Tebi Bernal y usuarios lo tomaron como indirecta.

Él es Samuel Brand, el hijo de Claudia Bahamón que debutó en pasarelas: esto dijo la presentadora Claudia Bahamón

Él es Samuel Brand, el hijo de Claudia Bahamón que debutó en pasarelas: esto dijo la presentadora

Uno de los hijos de Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef debutó en pasarela de modelaje, su nombre es Samuel Brand.

Paola Jara desató ternura con video viral de Emilia Paola Jara

Paola Jara conmocionó las redes con video de Emilia diciendo “papá”

Paola Jara compartió el momento preciso en el que su hija Emilia dijo “papá”, causando conmoción con su video.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo dijo por qué no le ayudó a Alexa Torrex con la ropa de la cena romántica con Tebi. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo reveló las razones por las que NO ayudó a Alexa Torrex con la ropa en la cena con Tebi

Sofía Jaramillo aseguró que aconsejar a Alexa Torrex sería ir contra su esencia en la cena con Tebi en La casa de los famosos.

Videos revelan cómo se vivió el temblor que sacudió a Colombia Viral

Impactantes videos muestran cómo se vivió el sismo en Colombia: así fue

Conoce dónde y cuándo ver la transmisión. Premios Nuestra Tierra

¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal Salud

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?