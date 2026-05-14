Yina Calderón expone cómo Mariana Zapata supuestamente le “quitó” el novio a Karina García

En redes sociales ha existido un gran revuelo debido a las relaciones personales de algunos influenciadores, pues una de las vidas amorosas más sonadas ha sido la de Karina García y Mariana Zapata, quienes eran muy amigas.

Artículos relacionados Kika Nieto Francisca Estévez y Carlos Báez emocionaron a sus fans con gran noticia: ¿de qué se trata?

Con su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Mariana ha sido tema del cual hablar, ya que ha sido una de las participantes que más shippeos ha tenido en la competencia.

Actualmente, está siendo criticada por su gusto con Juanda Caribe, quien tenía relación con la madre de su hija, antes de entrar al reality, pero él ya sabe que las cosas no están fáciles afuera con Sheila Gándara.

Artículos relacionados Feid Feid causa revuelo con señales confusas sobre su cercanía con Karol G: esto hizo

Tras tanto escándalo sobre ser o no amante, salió Yina Calderón en redes para hablar de Mariana Zapata y decir que “le bajó” el novio a Karina García.

¿Qué reveló Yina Calderón sobre Mariana Zapata supuestamente quitándole el novio a Karina García?

A través de las diferentes plataformas digitales está circulando un video de Yina Calderón en el que la huilense expresa “su verdad” y dice que ella frente las cosas cuando forma la polémica.

Yina Calderón encendió redes al hablar de Mariana Zapata y Karina García. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, retó a Mariana Zapata a que le niegue lo que ella confesó, pues dijo que ella sabe que la influenciadora paisa presuntamente le “quitó el novio” a Karina García cuando todavía eran amigas.

Yina empezó a relatar los supuestos hechos y dijo que un día que fue a Medellín, vio a Karina “vuelta nada”, lo cual para ella fue extraño. Según lo que contó, Karina estaba muy mal porque su “amiga” le quitó al hombre del cual ella estaba “tragada”.

Artículos relacionados Mariana Zapata Beba cuestionó a Mariana Zapata por su cercanía con Juanda Caribe y la llamó “moza”

¿Qué detalles dio Yina Calderón sobre Karina García y Mariana Zapata?

Yina Calderón fue clara al decir que el dolor de Karina García no era ni siquiera por el hombre que le gustaba, sino porque “su mejor amiga se lo haya quitado”.

Yina Calderón generó controversia con versión sobre Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

La empresaria dijo que todos los internautas habían sido testigos de cómo García incluyó a Mariana Zapata en su contenido y hasta le abrió las puertas de su casa.

Por otro lado, Yina dijo que omitiría el nombre del hombre en cuestión, pero algunos usuarios en redes dicen saber de quién se trata y vinculan a un cantante.