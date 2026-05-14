Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón expone cómo Mariana Zapata supuestamente le “quitó” el novio a Karina García

Revuelo en redes por video de Yina Calderón revelando cómo se enteró que Mariana Zapata supuestamente traicionó a Karina García.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón generó controversia con versión sobre Mariana Zapata
Yina Calderón destapa versión sobre Mariana Zapata y ex de Karina García. (Foto/ Canal RCN)

En redes sociales ha existido un gran revuelo debido a las relaciones personales de algunos influenciadores, pues una de las vidas amorosas más sonadas ha sido la de Karina García y Mariana Zapata, quienes eran muy amigas.

Artículos relacionados

Con su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Mariana ha sido tema del cual hablar, ya que ha sido una de las participantes que más shippeos ha tenido en la competencia.

Actualmente, está siendo criticada por su gusto con Juanda Caribe, quien tenía relación con la madre de su hija, antes de entrar al reality, pero él ya sabe que las cosas no están fáciles afuera con Sheila Gándara.

Artículos relacionados

Tras tanto escándalo sobre ser o no amante, salió Yina Calderón en redes para hablar de Mariana Zapata y decir que “le bajó” el novio a Karina García.

¿Qué reveló Yina Calderón sobre Mariana Zapata supuestamente quitándole el novio a Karina García?

A través de las diferentes plataformas digitales está circulando un video de Yina Calderón en el que la huilense expresa “su verdad” y dice que ella frente las cosas cuando forma la polémica.

Yina Calderón destapa versión sobre Mariana Zapata y ex de Karina García
Yina Calderón encendió redes al hablar de Mariana Zapata y Karina García. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, retó a Mariana Zapata a que le niegue lo que ella confesó, pues dijo que ella sabe que la influenciadora paisa presuntamente le “quitó el novio” a Karina García cuando todavía eran amigas.

Yina empezó a relatar los supuestos hechos y dijo que un día que fue a Medellín, vio a Karina “vuelta nada”, lo cual para ella fue extraño. Según lo que contó, Karina estaba muy mal porque su “amiga” le quitó al hombre del cual ella estaba “tragada”.

Artículos relacionados

¿Qué detalles dio Yina Calderón sobre Karina García y Mariana Zapata?

Yina Calderón fue clara al decir que el dolor de Karina García no era ni siquiera por el hombre que le gustaba, sino porque “su mejor amiga se lo haya quitado”.

Yina Calderón encendió redes al hablar de Mariana Zapata y Karina García
Yina Calderón generó controversia con versión sobre Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

La empresaria dijo que todos los internautas habían sido testigos de cómo García incluyó a Mariana Zapata en su contenido y hasta le abrió las puertas de su casa.

Por otro lado, Yina dijo que omitiría el nombre del hombre en cuestión, pero algunos usuarios en redes dicen saber de quién se trata y vinculan a un cantante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna Fadul reaparece en sus redes quebrada en llanto por dolorosa situación: ¿qué dijo? Johanna Fadul

Johanna Fadul reaparece en sus redes quebrada en llanto por dolorosa situación: ¿qué dijo?

Johanna Fadul, exparticipante de La casa de los famosos Col, reaparece en sus redes afectada por desafortunada situación.

Beba arremete contra Mariana Zapata y la llama “moza” Mariana Zapata

Beba cuestionó a Mariana Zapata por su cercanía con Juanda Caribe y la llamó “moza”

Beba cuestionó a Mariana Zapata por su cercanía con Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia.

Juanse Laverde y Campanita aparecieron juntos tras salir de La casa de los famosos Colombia. Influencers

Así fue el reencuentro de Juanse y Campanita tras La casa de los famosos: “los muebles si bailan”

Juanse Laverde y Campanita se reencontraron y lanzaron fuerte mensaje en redes sociales tras La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Así fue el reencuentro entre Tebi Bebi Bernal y Alexa Torrex: ¿le reclamó por Mariana Zapata? La casa de los famosos

Así fue el reencuentro entre Tebi Bernal y Alexa Torrex: ¿le reclamó por Mariana Zapata?

Tebi Bernal se sorprendió con la visita de Alexa Torrex, quien tuvo una serie de reclamos y un inesperado beso en la cena.

Nicky Jam fue captado en TransMilenio recorriendo Bogotá Nicky Jam

Nicky Jam fue captado recorriendo las calles de Bogotá en Transmilenio | VIDEO

Conoce dónde y cuándo ver la transmisión. Premios Nuestra Tierra

¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal Salud

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?