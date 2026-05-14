Desde hace varias semanas, el nombre de Johanna Fadul se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha presentado en su vida cotidiana, no solo por ser una destacada actriz, sino que también, por ser una reconocida creadora de contenido digital.

Así también, Johanna Fadul acaparó la atención mediática al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que tuvo una serie de acontecimientos.

Por su parte, Johanna ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas al aparecer llorando en medio de sus redes tras una complicada situación.

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¿Cuál fue la razón por la que Johanna Fadul apareció llorando en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Johanna Fadul se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz colombiana, quien ha tenido la oportunidad de participar en varias producciones, sino que también, por tener una especial conexión con sus seguidores.

Esta fue la razón por la que apareció llorando Johanna Fadul. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Johanna reapareció en las últimas horas en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, que ha estado afectada por una situación que la ha tenido afectada en cuanto al trato que algunas personas tienen con sus mascotas, pues, expresó las siguientes palabras:

“Solo quiero hacer esta historia haciendo un llamado porque tengo mi algoritmo en el que solo me llegan casos de animales que m#ltr#t#n. Es un llamado a todas esas personas que tienen un corazón tan frío, que no tienen sentimientos, vengan si van a tener una mascota, háganla parte de su familia y si ven animales por ahí, no les hagan daño”, expresó entre llanto Johanna Fadul.

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¿Cómo fue la participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace varios meses, Johanna Fadul acaparó la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que presentó cuando fue una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así también, Johanna demostró tener una buena amistad con Valentino Lázaro, con quien a pesar de presentar ciertas diferencias al principio de la competencia, cuando finalizó se la llevaron de buena manera.

Así fue el paso de Johanna Fadul en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Aunque Johanna fue expulsada del reality por un comentario que le hizo a Campanita, los internautas la han recordado con cariño, manifestándole todo su apoyo en sus redes sociales y en cada uno de los proyectos que realiza en su vida cotidiana.