Preocupación por el padre de Shakira: la verdad sobre la salud de William Mebarak

El padre de Shakira genera preocupación en redes. Fuentes cercanas a la familia revelan cuál es el verdadero estado de su salud.

Por: superlike.com
El padre de Shakira genera preocupación en redes / (Foto de AFP)

William Mebarak, padre de Shakira, se volvió tendencia en redes sociales debido a la circulación de múltiples rumores sobre su estado de salud. Ante esto, fuentes cercanas a la familia tomaron la decisión de dar un reporte oficial acerca de lo que realmente sucede con el padre de la artista.

¿Cuál es el estado de salud del padre de Shakira, William Mebarak?

Según información suministrada a la revista Hola por una fuente cercana a la familia, William Mebarak se encuentra en su casa, recibiendo los cuidados necesarios para una persona de 94 años. La fuente aseguró: “Está perfecto”, desmintiendo los rumores que circulaban en internet sobre una supuesta emergencia médica grave.

William Mebarak se encuentra en su casa / (Foto de AFP)

Así mismo, argumentó que, si la situación de William Mebarak fuese crítica, Shakira habría viajado inmediatamente a Miami para estar con él. Sin embargo, la cantante continuó con sus presentaciones en Bogotá y Perú, cumpliendo su agenda artística mientras mantenía contacto cercano con su familia.

Estas aclaraciones generaron reacciones mixtas entre los internautas, quienes habían compartido diversas teorías sobre complicaciones de salud. Los seguidores de la cantante recurrieron a redes sociales buscando respuestas, ya que resaltan que la familia Mebarak siempre ha mantenido discreción sobre estos temas.

¿Qué problemas de salud ha tenido el padre de Shakira, William Mebarak?

En febrero del 2025, antes de la primera fase de conciertos de Shakira en Colombia, el padre de la cantante fue hospitalizado en Barranquilla debido a una crisis de salud relacionada con un episodio de estrés.

Según reportes de RCN Radio, el hombre estable salió del hospital, pero aquel momento generó preocupación entre familiares y seguidores.

En febrero 2025, el padre de la cantante fue hospitalizado / (Foto de Freepik)

Respecto a esto, Shakira reveló que, ante aquella situación, sintió temor al pensar que el hombre que más ha querido en su vida, se iba cuando más lo necesitaba. Posteriormente, agradeció a los fans por su preocupación y destacó que su padre se encontraba cada vez mejor.

¿Qué ha dicho la familia de Shakira sobre William Mebarak?

Durante los últimos años, la familia Mebarak ha estado acompañando a William en cada etapa de su vida. La fuente consultada señaló que la atención que recibe incluye cuidados en casa adecuados para su edad, y que no existe riesgo inminente que justifique los rumores difundidos en internet.

La familia Mebarak ha estado acompañando al padre de Shakira / (Foto de AFP)

A través de varias entrevistas, Shakira ha recordado la importancia del apoyo familiar durante estos episodios, mencionando que la compañía de sus seres queridos fue fundamental para su padre.

