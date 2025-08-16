Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Por este video vinculan a Mariana Zapata con influenciador, ¿nuevo amor?

Tras la ruptura de Mariana Zapata con Mr Stiven han surgido rumores de un nuevo amor de la influenciadora.

Mariana Zapata tendría nuevo amor
Mariana Zapata en rumores de nuevo amor/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata sigue siendo tema de conversación entre sus fanáticos luego de que se le volviera a vincular con el creador de contenido JAlexis.

¿Con quién se vincula a Mariana Zapata tras su ruptura con Mr Stiven?

Se rumoró que la paisa le habría sido infiel al streamer Mr Stiven con el influenciador JAlexis, cuyas especulaciones los tres desmintieron en redes sociales.

Recordemos que, Mariana Zapata y Mr Stiven revelaron que su relación terminó debido a que tienen prioridades diferentes y que las críticas de sus fanáticos y personas cercanas afectaron su romance.

¿Por qué se volvió a vincular a Mariana Zapata con JAlexis?

El influenciador entabló comunicación con Valentino en el programa Dimelo King, donde hablaron sobre Mariana Zapata.

El hombre reveló que ambos se comenzaron en seguir en redes sociales, pero él respetó que ella estuviera en una relación con Mr Stiven.

Mariana Zapata entrena con JAlexis

Sin embargo, aclaró que ahora que está soltera, podría llegar a pasar algo, pues le parece una mujer atractiva.

"Yo soy un hombre que respeta las relaciones, la gente cree que no, pero ella ya está soltera, lo que pase de ahora adelante...¿entiendes?", dijo.

Aunque, todo se trataba de cosas de redes sociales, recientemente se les vio entrenando juntos, levantando sospechas de que podría estar surgiendo un nuevo amor.

El influenciador compartió un video en el que se mostró desde un gimnasio y grabó a Mariana Zapata realizando su rutina de ejercicio, provocando varias reacciones entre los internautas, que no tardaron en relacionarlos sentimentalmente debido a los antecedentes.

En el video se ven como amigos, pero desde ya varios seguidores han aprovechado para destacar lo mucho que les gustaría verlos juntos.

Por ahora, Mariana Zapata no ha querido referirse a dichos rumores ni hablar más de lo que fue su ruptura con Mr Stiven, quien aseguró que no le guardará luto en lo absoluto y que su trabajo siempre estará primero que cualquier relación.

La influenciadora sigue enfocada en sus proyectos y entreteniendo a sus fanáticos con su contenido sobre su estilo de vida y tips de belleza.

