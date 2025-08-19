Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Por este video aseguran que Isabella Ladera tendría nuevo amor, ¿ya olvidó a Beéle?

Especulan que la modelo Isabella Ladera estaría saliendo con influenciador tras su ruptura con Beéle.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Isabella Ladera con Beéle
Isabella Ladera tendría nuevo amor/AFP: Giorgio Viera

La modelo Isabella Ladera ya habría dejado en el pasado su relación con el cantante Beéle y se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

¿Por qué terminaron Isabella Ladera y Beéle?

La influenciadora Isabella Ladera y el artista Beéle confirmaron su ruptura luego de que surgieran por varios días rumores al respecto.

Isabella Ladera habría olvidado a Beele

El cantante no ha detallado detalles al respecto, mientras que la venezolana ha dado a conocer que su separación se habría dado luego de que ella se hubiera sentido utilizada por él y sintiera que no la hubiera amado como ella se enamoró de él.

Aunque ninguno ha dado a conocer las razones exactas de su ruptura, han demostrado que no quedaron en los mejores términos, desatando bastante polémica al respecto.

¿Isabella Ladera tendría un nuevo amor?

Luego de varias semanas de la ruptura entre los famosos, se reveló un video que ha dado bastante de qué hablar entre los seguidores de la modelo que han especulado sobre una posible relación entre Isabella Ladera y el influenciador peruano Hugo García.

El video se dio en marco del lanzamiento del nuevo salón de belleza de Isabella Ladera en Miami, Estados Unidos, donde se les ve a los dos muy sonrientes y bailando muy románticos.

Tras la revelación, varios seguidores han reaccionado al respecto, donde algunos han confesado que hacen buena pareja y les gustaría verlos juntos, otros no han dudado en criticarlos, otros han asegurado que es una estrategia de la modelo para darle celos a Beéle, mientras que otros señalan que podría ser marketing.

¿Quién es Hugo García, el hombre con el que estaría saliendo Isabella Ladera?

El hombre es un creador de contenido peruano y deportista, que suma casi tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele mostrar su estilo de vida saludable como sus entrenamientos, parte de sus viajes y de sus proyectos.

Isabella Ladera con Hugo García

Por ahora, ninguno de los dos se ha referido a dichos rumores, por lo que, sus fanáticos están a la expectativa de si son o no pareja o están en proceso de serlo.

