Poncho Zuleta pidió un minuto de silencio por Jessi Uribe en pleno concierto y nadie lo hizo

El cantante Poncho Zuleta protagonizó un incómodo momento al querer rendirle un homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Poncho Zuleta en Yo José Gabriel - Jessi Uribe posando a la cámara.
Poncho Zuleta se equivocó en pleno concierto. Foto | Canal RCN.

Tomás Alfonso Zuleta Díaz, ​ más conocido como Poncho Zuleta, recientemente protagonizó un incómodo momento en medio de una de sus más recientes shows en tarima.

¿Qué le pasó a Poncho Zuleta en medio de uno de sus recientes conciertos?

Y es que, durante una presentación que ofreció el cantante en los últimos días, quiso rendirle un sentido homenaje a Yeison Jiménez,quien falleció el pasado 10 de enero luego de sufrir un accidente aéreo en zona rural de Paipa, junto a integrantes de su equipo de trabajo.

Sin embargo, lo que el artista hizo con buena intención, terminó desatando burlas en los asistentes, pues justo cuando quiso honrar la memoria de Jiménez, se equivocó al mencionar al artista que no era.

"Un minuto de silencio por Jessi Uribe", dijo el también 'Pulmón de Oro', quien, segundos después, con un tono de evidente molestia, mando a callar al público, "Por favor, hey, por favor, cállate", agregó.

¿Poncho Zuleta se equivocó en homenaje a Yeison Jiménez?

Como era de esperarse, las palabras del intérprete no fueron tomadas con la seriedad que él quería, pues el error llevó a que muchos hicieran caso omiso a su llamado y no se mantuvieran en silencio como él lo pidió.

Poncho Zuleta en Yo José Gabriel.
El error de Poncho Zuleta al rendirle homenaje a Jessi Uribe. Foto | Canal RCN.

Por supuesto, usuarios en redes sociales, en donde empezó a circular el video, también dejaron sus reacciones y sus opiniones frente al tema.

"Por hablar de más le pasa eso al maestro", "Ese no está muerto, el que murió fue Yeison Jiménez", "La gente habla como si no se fueran a poner viejos", "Pero señor, el no es, Dios mío Yeison Jiménez", "Me ha pasado", "Un pequeño lapsus", escribieron los internautas.

¿Cuándo falleció el cantante Yeison Jiménez?

Yeison, considerado una de las voces más importantes del género popular en Colombia , falleció el sábado 10 de enero de 2026, a los 34 años, tras sufrir un trágico accidente aéreo en el departamento de Boyacá.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Poncho Zuleta pidió un minuto de silencio por Jessi Uribe. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con información oficial, Yeison Jiménez viajaba rumbo a un concierto en Marinilla, Antioquia, a bordo de una avioneta Piper PA-31 Navajo, la cual se estrelló pocos minutos después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, en el municipio de Paipa.

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, se consolidó como uno de los artistas más queridos del país, gracias a canciones que conectaron con el público por sus letras que llevaron a que muchos se sintieran identificados con su historia.

