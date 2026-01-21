Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Galvis compartió desgarrador testimonio tras la pérdida de su hijo: "está en el cielo"

Entre lágrimas, la actriz Juliana Galvis recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando tuvo que despedir a León, su ángel.

Juliana Galvis en Las de Siempre.
Juliana Galvis recordó la pérdida de su hijo León. Foto | Canal RCN.

Juliana Galvis, una de las brillantes que mujeres que vemos cada noche en Las de Siempre, la nueva producción del Canal RCN, recientemente compartió el desgarrador testimonio de la pérdida que sufrió años atrás cuando falleció su hijo.

¿Juliana Galvis perdió un hijo? Esto reveló la reconocida actriz en una entrevista

En medio de una entrevista que la reconocida actriz concedió a un podcast del periodista Diego Bonilla, abrió por completo su corazón para recordar cómo fue la dolorosa partida de León, el bebé que, en sus palabras, ahora está en el cielo.

"Pues imagínate que Pedro y yo ya estábamos muy mal, ya nos habíamos separado la primera vez y yo me fui a Estados Unidos, Pedro llegó a estados unidos digamos que a intentar que las cosas salieran un poco mejor, nos fuimos a una fiesta y yo quedé embarazada", relató Galvis.

Segundos después, contó que, al ser una estudiante en Estados Unidos, le exigieron una vacuna, y aunque ella ya contaba con esta pero no tenía el soporte, tuvo que aplicarse una vez más, sin embargo, lo que no sabía es que, en el momento en que nuevamente le aplicaron la vacuna ya estaba embarazada, situación que terminó complicando todo.

¿Por qué Juliana Galvis perdió un bebé?

Desde ese momento, las posibilidades de riesgo de muerte por malformación eran altas, no obstante, la mujer aseguró que en su momento "se pego a Dios" y tenía la fe intacta de que todo estaba en sus manos.

La respuesta que obtuvo por parte de los médicos y personas con conocimientos en el tema, fue que interrumpiera su 3mbaraz0, ella, aún con la fe puesta en su ser superior, le pidió una prueba que la llevó a interpretar que su hijo llegaría a este mundo sano y salvo.

Meses después llegó nuevamente a Colombia, y de acuerdo con su testimonio, "todo estaba bien, para León", pues finalmente él se había ido al cielo, pero para ella no, pues saber que su pequeño ángel había fallecido, fue un g0lpe muy doloroso.

Entre lágrimas, Juliana, recordó con profundo amor a este pequeño que, aunque ya no está en este plano, se encuentra con un "batallón" de personas que ama y que también están en el cielo.

