Abuelo de Yeison Jiménez conmovió con sentido mensaje tras la muerte de su nieto

Han pasado exactamente 12 días desde que se confirmó el trágico fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, y desde entonces, han sido muchas las voces que se han unido para expresar públicamente su tristeza por este lamentable hecho, además de miles de seguidores que hoy lloran su partida.

¿Qué dijo el abuelo de Yeison Jiménez tras la muerte del cantante?

En medio del duelo por la pérdida del cantante, en los últimos días salió a la luz un emotivo video que rápidamente captó la atención de los usuarios en redes sociales, pues se trata del abuelo de Yeison, quien, durante una aparición en un lugar público, expresó unas palabras de agradecimiento hacia todos aquellos que se han unido a este dolor.

"Estoy muy agradecido con la gente de acá de Manizales, muchísimas gracias y Dios les pague", fueron las palabras del hombre de 92 años en frente de cientos de personas que estaban en este mismo espacio.

En el video que circula por las plataformas digitales, se puede apreciar al señor de avanzada edad en medio de una multitud que, luego de sus palabras, aplaudió y, con sus celulares, registraron este conmovedor momento.

Abuelito de Yeison Jiménez conmovió con palabras tras su muerte. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las palabras del abuelo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

Como era de esperarse, las declaraciones del abuelo del intérprete de 'El Aventurero', desataron decenas de comentarios en la publicación, en donde los internautas enviaron amorosas palabras y expresaron sus condolencias.

"Qué lindo ese abuelo", "Bendiciones para el abuelo", "Qué belleza", "Qué lindo el abuelito, agradecido", "Hermoso, igual que Yeison Jiménez", "Tan bello ese señor", "Fortaleza para ese abuelito", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Yeison Jiménez le regaló una casa a su abuelo en vida?

Cabe señalar que finalizado el año 2025 y para darle la bienvenida al 2026, Jiménez pudo cumplir uno de sus sueños y fue regalarle una casa propia a su abuelo, un gesto que, en su momento, fue aplaudido en redes sociales, especialmente por sus seguidores, quienes exaltaron su gran generosidad y buen corazón.

En las imágenes que se difundieron en ese momento, se puede apreciar al señor conociendo las instalaciones de la casa amoblada que su nieto quiso obsequiarle para mejorar su calidad de vida.