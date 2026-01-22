Influencer fue secuestrada y el momento quedó grabado en video: esto es sabe

En las últimas horas, autoridades reportaron el secuestro de Nicole Pardo Molina, mejor conocida como 'La Nicholette', una famosa creadora de contenido que se encontraba en en ese momento en Culiacán, Sinaloa, México.

¿Quién es la reconocida influenciadora que fue reportada como secuestrada en México?

El momento de la desaparición de la joven influenciadora, quedó registrado gracias a las cámaras de su propio vehículo, grabación que rápidamente empezó a circular en redes sociales y ya son objeto de investigación.

'La Nicholette', nombre con el que se ha hecho conocida en plataformas digitales como Instagram y TikTok, ha logrado reconocimiento gracias a su contenido relacionado con viajes, negocios y objetos de gran valor. Además de ganar aún más visibilidad por su cercanía con La Muchacha del Salado, lo cual le permitió en una figura famosa en el norte de México.

¿Cómo fue el secuestro de la reconocida influencer mexicana?

Según lo informaron las autoridades mexicanas, los hechos ocurrieron justo cuando la joven se estaba bajando de su carro en Isla Musalá, una zona residencial de Culiacán. Fue en ese instante cuando varios hombres 4rmad0s la abordaron y, posteriormente, la obligaron a subir en otro vehículo.

El mencionado, fue captado por una de las cámaras de su auto, un Tesla Cybertruck, que permitió ver con detalle el desafortunado momento en el que su dueña fue interceptada.

¿Qué se sabe del secuestro de 'La Nicholette', la joven influencer que fue secuestrada?

Luego de ser reportada su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que se abrió una carpeta de investigación y se activaron los protocolos correspondientes para intentar localizar a la joven, ya que se considera un caso de desaparición en circunstancias vi0lentas.

Por el momento, las autoridades han señalado que toda información que esté relacionada con el caso va a estar en completa reserva, esto con el fin de no entorpecer los avances en las investigaciones.

Así mismo, hicieron un llamado para que quienes tengan algún dato valioso que permita dar con el paradero de la joven sea reportado a las autoridades correspondientes.