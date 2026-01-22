Este es el cuerpazo de Paola Jara tras dos meses de dar a luz: así luce

Paola Jara dio a luz a su hija Emilia el pasado 19 de noviembre y para ella, su bebé es un milagro, debido a que ya había intentado quedar en embarazo, pero no había sido posible.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

Desde el nacimiento de la pequeña, tanto Paola como Jessi Uribe han revelado momentos únicos con su hija, pues llegó para darles alegría y unión a su familia.

En estos dos meses de Emilia en este mundo, los dos artistas han revelado detalles de cómo ha sido esta etapa para ellos, especialmente para Paola que es madre primeriza, sin embargo, no han dejado ver a la pequeña.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no han dejado ver el rostro de Emilia?

Los seguidores de Paola Jara y Jessi Uribe han estado muy pendientes de los cantantes de música popular desde que llegó Emilia a sus vidas, pues ellos quieren conocer cómo es la carita de la niña, pero esto no ha pasado y quizá no pase aún.

Paola Jara presume cuerpazo tras convertirse en madre primeriza. (Foto/ Buen día, Colombia)

En el caso de Paola, ella respondió la razón por la que no han dejado ver a la niña y dice que no sabe si hacer, ya que es la privacidad de Emilia y aunque ella aún no entienda lo que pasa, ellos como sus padres y adultos sí lo saben y no le parece bien exponerla.

Pese a que no han dejado ver la carita de la niña, ambos artistas han revelado detalles de ella, como sus manitos, cabello, cachetes y hasta los outfits que usa. Por ahora, para ellos esto es lo mejor.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara sorprendió al revelar foto de su hija Emilia, ¿le dejó ver su rostro?

¿Cuál es el video de Paola Jara mostrando su cuerpazo tras dos meses de dar a luz?

A través de sus redes sociales, Paola Jara ha mostrado que apenas pudo, empezó a hacer ejercicio para recuperar su figura tras su embarazo, sin embargo, ha sorprendido del cuerpazo que ha logrado en tan poco tiempo.

Ni parece que hubiera dado a luz: Paola Jara muestra su figura. (Foto/ Buen día, Colombia)

En la mañana de este jueves 22 de enero, la cantante reveló un clip en sus historias de Instagram en donde dijo que había entrenado en pijama, pero no desaprovechó la oportunidad para lucir su figura.

En el video, se ve su abdomen marcado y una cintura pequeña, ni parece que haya dado a luz hace dos meses, pues es un gran ejemplo de constancia y disciplina.