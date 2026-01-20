Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara sorprendió al revelar foto de su hija Emilia, ¿le dejó ver su rostro?

Paola Jara emocionó a sus seguidores al revelar foto de Emilia, pues cada vez muestra más detalles sobre la pequeña.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La nueva imagen de Emilia que compartió Paola Jara
Paola Jara derritió las redes con una nueva foto de su hija Emilia. (Foto: Buen día, Colombia - Freepik)

Paola Jara se convirtió en madre primeriza el pasado 19 de noviembre de 2025, pues esa fecha es tan especial para ella y su esposo, Jessi Uribe, tras el nacimiento de su anhelada hija, Emilia.

La pareja habría intentado en varias ocasiones convertirse en padres, pero fallaron y tras esta bendición de poder lograr quedar en embarazo, los artistas ansiaban con todo su amor la llegada de la pequeña.

Jessi Uribe ya era padre de cuatro hijos de su primer matrimonio y los hermanitos mayores de Emilia, también están felices con poder compartir la vida con la bebé.

¿Paola Jara reveló el rostro de su hija Emilia?

La cantante de música popular, Paola Jara, ha revelado varios detalles de su hija Emilia, pues ha mostrado imágenes de la pequeña, en donde se le sus cacheticos, manos, cabello y labios, pero no ha mostrado del todo su rostro.

Por su lado, Jessi Uribe ha hecho exactamente lo mismo, proteger la privacidad y la identidad de la niña, sin revelar mayores detalles de su carita, si embargo, sus seguidores piden a gritos que presenten oficialmente a la pequeña.

Paola Jara derritió las redes con una nueva foto de su hija Emilia.
Paola Jara comparte una tierna imagen de Emilia y emociona a sus seguidores. (Foto: Buen día, Colombia)

Aunque los fanáticos de los artistas quieren conocer el rostro de Emilia, tanto Paola, como Jessi, han sido muy cuidadosos al no dejar ver demás sobre su hija, pese a que han compartido muchos detalles de esta etapa.

¿Cuál es la foto en la que Paola Jara dejó ver un poco más de Emilia?

En sus últimas historias de Instagram publicadas este martes 20 de enero, tras un día de los dos meses de Emilia, Paola Jara dejó ver a la niña de cuerpo completo, quien estaba vestida con un enterizo rosadito y en medio de una tierna cobija del mismo color.

Se alcanza a ver una pequeña parte de su rostro, pero, además, se le ven sus preciosas manitas; claramente, en dos meses Emilia ha crecido bastante.

Paola Jara comparte una tierna imagen de Emilia y emociona a sus seguidores.
La nueva imagen de Emilia que compartió Paola Jara. AFP / Jason Koerner

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no dejan ver el rostro de Emilia?

Paola Jara ha contestado esta pregunta que mucho se repite en sus redes sociales, pues la cantante confesó que no le parece adecuado revelar la privacidad de su niña.

Según ella, la niña no sabe que está siendo expuesta, pero ellos como padres y adultos sí lo saben y no quieren exponer a la niña, siendo tan pequeñita.

