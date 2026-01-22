Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Julio Iglesias filtra conversaciones con sus antiguas trabajadoras tras declaraciones presentadas

Julio Iglesias filtra conversaciones que tuvo en el pasado con sus antiguas trabajadoras tras las declaraciones presentadas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Julio Iglesias filtra conversaciones con sus antiguas trabajadoras tras declaraciones presentadas
¿Qué dijo Julio Iglesias tras declaraciones de sus antiguas empleadas? | AFP: Ronaldo Schemidt

En los últimos días, el cantante español Julio Iglesias se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al verse envuelto en una polémica tras las recientes declaraciones que le hicieron sus anteriores empleadas.

La noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas tras las graves acusaciones que señalaron las extrabajadoras de Julio Iglesias, quienes compartieron su postura al respecto.

Por esta razón, el cantante se pronunció recientemente en sus redes sociales, compartiendo su perspectiva al respecto tras las denuncias presentadas por sus exempleadas al declarar que fueron agr3did#s s3xualm#nt3.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Julio Iglesias tras las acusaciones que le hicieron sus anteriores empleadas?

Ante los señalamientos que le hicieron las anteriores empleadas de Julio Iglesias, el cantante aprovechó la oportunidad para pronunciarse al respecto en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 650 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

Julio Iglesias filtra conversaciones con sus antiguas trabajadoras tras declaraciones presentadas
Eso dijo Julio Iglesias tras acusaciones de sus exempleadas. | AFP: Ronaldo Schemidt

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a promocionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, agregó Julio.

Así también, el cantante expresó que se compartió una mala información tras los señalamientos que le hicieron sus extrabajadoras, detallando lo siguiente:

Artículos relacionados

“La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad. Es muy grave que la mentira y desinformación se utilicen para estar en contra de las personas”, señaló.

¿Qué conversaciones compartió Julio Iglesias en sus redes sociales?

Por su parte, Julio Iglesias aprovechó la oportunidad para compartir algunas conversaciones que tuvo en el pasado con María Alejandra y Stephany en el pasado.

Julio Iglesias filtra conversaciones con sus antiguas trabajadoras tras declaraciones presentadas
¿Qué conversaciones compartió Julio Iglesias? | AFP: Ronaldo Schemidt

En las conversaciones que compartió el cantante, se evidencian algunos mensajes de cumpleaños que le enviaron sus antiguas empleadas y, también, saludándolo.

Artículos relacionados

Por el momento, Julio Iglesias señaló que el único medio en el que se pronunciará será a través de sus redes sociales, según anunció en el reciente comunicado compartido por su equipo tras las recientes declaraciones presentadas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Feid deja pistas de desamor tras el fin de su relación con Karol G Feid

¿Feid se dejó ver despechado tras confirmarse su separación con Karol G?: esto hizo

Feid anunció una nueva colaboración con Silvestre Dangond y para sus seguidores, esta es una señal de que está despechado.

Carín León es diagnosticado con dengue Talento internacional

Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

Carín León preocupa a sus fans tras revelar que fue diagnosticado con dengue y tuvo que reprogramar sus conciertos.

Esposa de Luis Alfonso se defiende por ser la mujer del proceso Talento nacional

Esposa de Luis Alfonso rompe el silencio y responde a críticas por ser “la mujer del proceso”

Esposa de Luis Alfonso explicó qué significa para ella ser la “mujer del proceso” y cómo acompañar el éxito tras críticas.

Lo más superlike

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Anahí y Poncho Herrera emocionan a fans con un inesperado reencuentro y despiertan rumores de regreso de RBD por curioso mensaje.

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se sinceraron sobre sus sentimientos en La casa de los famosos

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025 - yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

Internautas aseguran que Yuli Ruiz es la nueva Karina García de La casa de los famosos Colombia

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo