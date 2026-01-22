Julio Iglesias filtra conversaciones con sus antiguas trabajadoras tras declaraciones presentadas

En los últimos días, el cantante español Julio Iglesias se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al verse envuelto en una polémica tras las recientes declaraciones que le hicieron sus anteriores empleadas.

La noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas tras las graves acusaciones que señalaron las extrabajadoras de Julio Iglesias, quienes compartieron su postura al respecto.

Por esta razón, el cantante se pronunció recientemente en sus redes sociales, compartiendo su perspectiva al respecto tras las denuncias presentadas por sus exempleadas al declarar que fueron agr3did#s s3xualm#nt3.

¿Qué dijo Julio Iglesias tras las acusaciones que le hicieron sus anteriores empleadas?

Ante los señalamientos que le hicieron las anteriores empleadas de Julio Iglesias, el cantante aprovechó la oportunidad para pronunciarse al respecto en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 650 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

Eso dijo Julio Iglesias tras acusaciones de sus exempleadas. | AFP: Ronaldo Schemidt

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a promocionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, agregó Julio.

Así también, el cantante expresó que se compartió una mala información tras los señalamientos que le hicieron sus extrabajadoras, detallando lo siguiente:

“La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad. Es muy grave que la mentira y desinformación se utilicen para estar en contra de las personas”, señaló.

¿Qué conversaciones compartió Julio Iglesias en sus redes sociales?

Por su parte, Julio Iglesias aprovechó la oportunidad para compartir algunas conversaciones que tuvo en el pasado con María Alejandra y Stephany en el pasado.

¿Qué conversaciones compartió Julio Iglesias? | AFP: Ronaldo Schemidt

En las conversaciones que compartió el cantante, se evidencian algunos mensajes de cumpleaños que le enviaron sus antiguas empleadas y, también, saludándolo.

Por el momento, Julio Iglesias señaló que el único medio en el que se pronunciará será a través de sus redes sociales, según anunció en el reciente comunicado compartido por su equipo tras las recientes declaraciones presentadas.