Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Internautas aseguran que Yuli Ruiz es la nueva Karina García de La casa de los famosos Colombia

Luego de los conflictos que ha protagonizado Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia, muchos la han comparado con Karina García.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025 - yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026.
Internautas aseguran que Yuli Ruiz es la nueva Karina García de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia que llegó a las pantallas apenas hace dos semanas, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues no es un secreto que este formato se ha convertido en uno de los temas favoritos por millones de internautas.

Artículos relacionados

¿Yuli Ruiz es la nueva Karina García de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, uno de las participantes que ha acaparado la atención de los televidentes, es el de Yuli Ruiz, pues en lo que va del formato, la mujer ha sido blanco de críticas por su forma de vestirse, situación que incluso, ha sido tema de discusión, principalmente entre algunas de sus compañeras, quienes han expresado abiertamente su disgusto frente a esto.

Artículos relacionados

Una de ellas es Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, quien durante una actividad que se llevó a cabo recientemente, en la que se fue en contra de Ruiz por su manera de vestirse y por su apariencia física.

Artículos relacionados

¿Por qué dicen que Yuli Ruiz es la nueva Karina García de La casa de los famosos Colombia?

Ante la ola de comentarios que ha generado para algunos la presencia de Yuli en la competencia, en redes han empezado a comparar a la participante con Karina García, una de las participantes más recordadas de la segunda temporada.

Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026
La razón por la que aseguran que Yuli Ruiz es la nueva Karina García . Foto | Canal RCN.

Y es que, lo que ha llevado a que muchos las comparen, es porque justamente cuando Karina estaba en la casa, desató revuelo entre sus compañeros muchas veces por su personalidad, situación que es similar a lo que está sucediendo con Yuli.

A esto, se debe sumar que, tal y como pasó con García, la actual participante ha empezado a ganarse el cariño y el apoyo de los seguidores del formato, quienes desde ya, se han autodenominado parte del team de Yuli, de hecho, en las recientes votaciones del público, obtuvo un porcentaje importante, y no solo eso, sus cuentas oficiales también han empezado a crecer.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
En redes comparan a Yuli Ruiz con Karina García en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, queda esperar qué sorpresas traerá la competencia, pues si algo ha quedado claro hasta ahora, es que cualquier cosa puede pasar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Participantes de MasterChef Celebrity. Talento nacional

Exparticipante de MasterChef Celebrity compartió crudo testimonio tras practicarse retoque estético en el rostro

En las últimas horas, la reconocida actriz habló de las consecuencias de aplicarse biopolímeros en su cuerpo.

Pipe Bueno fue de los más afectados con la muerte de Yeison Jiménez. Pipe Bueno

Pipe Bueno revive recuerdos con Yeison Jiménez y desata una ola de reacciones

Pipe Bueno recordó momentos de su 2016 y revivió fotografías que no se conocían junto a Yeison Jiménez.

Publican video de mujer que es duramente criticada por su trato con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Sale a la luz video de una mujer que tildan de ser coqueta con Yeison Jiménez

Este es el video de la mujer que publicó su cercanía con Yeison Jiménez y quien fue criticada por su actitud coqueta con él.

Lo más superlike

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Anahí y Poncho Herrera emocionan a fans con un inesperado reencuentro y despiertan rumores de regreso de RBD por curioso mensaje.

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se sinceraron sobre sus sentimientos en La casa de los famosos

Feid deja pistas de desamor tras el fin de su relación con Karol G Feid

¿Feid se dejó ver despechado tras confirmarse su separación con Karol G?: esto hizo

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo