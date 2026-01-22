Internautas aseguran que Yuli Ruiz es la nueva Karina García de La casa de los famosos Colombia

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia que llegó a las pantallas apenas hace dos semanas, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues no es un secreto que este formato se ha convertido en uno de los temas favoritos por millones de internautas.

¿Yuli Ruiz es la nueva Karina García de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, uno de las participantes que ha acaparado la atención de los televidentes, es el de Yuli Ruiz, pues en lo que va del formato, la mujer ha sido blanco de críticas por su forma de vestirse, situación que incluso, ha sido tema de discusión, principalmente entre algunas de sus compañeras, quienes han expresado abiertamente su disgusto frente a esto.

Una de ellas es Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, quien durante una actividad que se llevó a cabo recientemente, en la que se fue en contra de Ruiz por su manera de vestirse y por su apariencia física.

¿Por qué dicen que Yuli Ruiz es la nueva Karina García de La casa de los famosos Colombia?

Ante la ola de comentarios que ha generado para algunos la presencia de Yuli en la competencia, en redes han empezado a comparar a la participante con Karina García, una de las participantes más recordadas de la segunda temporada.

La razón por la que aseguran que Yuli Ruiz es la nueva Karina García . Foto | Canal RCN.

Y es que, lo que ha llevado a que muchos las comparen, es porque justamente cuando Karina estaba en la casa, desató revuelo entre sus compañeros muchas veces por su personalidad, situación que es similar a lo que está sucediendo con Yuli.

A esto, se debe sumar que, tal y como pasó con García, la actual participante ha empezado a ganarse el cariño y el apoyo de los seguidores del formato, quienes desde ya, se han autodenominado parte del team de Yuli, de hecho, en las recientes votaciones del público, obtuvo un porcentaje importante, y no solo eso, sus cuentas oficiales también han empezado a crecer.

En redes comparan a Yuli Ruiz con Karina García en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, queda esperar qué sorpresas traerá la competencia, pues si algo ha quedado claro hasta ahora, es que cualquier cosa puede pasar.