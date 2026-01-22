Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así le respondió Luisa Fernanda W a un seguidor que la tildó de "egocéntrica"

Luisa Fernanda W lanzó contundente mensaje a un seguidor que la tildó de egocéntrica a través de sus redes sociales.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Luisa Fernanda W respondió a quienes la tildan de egocéntrica
Luisa Fernanda W es tildada de egocéntrica en redes / (Foto de AFP)

En redes sociales, Luisa Fernanda W fue sorprendida al ser tildada de “egocéntrica” por un usuario de Instagram. Ante el comentario, la influenciadora no dudó en enviar una contundente respuesta que llamó la atención de los internautas.

¿Qué le dijeron a Luisa Fernanda W?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le envió un mensaje en el que señaló que, desde su percepción, Luisa tenía el ego muy alto. En el texto, el seguidor aclaró que, aunque no consideraba esto como algo negativo, tampoco era positivo ser egocéntrica.

¿Qué le dijeron a Luisa Fernanda W?
Luisa Fernanda W fue tildada de egocéntrica en redes / (Foto del Canal RCN)

El comentario se hizo visible en las historias de la influenciadora, espacio donde ella suele interactuar de manera directa con sus seguidores. Luego de compartir el mensaje enviado por el internauta, Luisa Fernanda W respondió con una explicación que generó atención entre quienes seguían la dinámica.

¿Qué respondió Luisa Fernanda W?

Ante el comentario, la empresaria explicó que, para ella, el ego es un concepto distinto al que se le estaba atribuyendo. Señaló que lo que reconoce en sí misma es el amor propio y que este puede incomodar a algunas personas que, sin notarlo, se hacen menos.

Yo pienso que el ego es otra cosa. Lo que sí tengo es mucho amor propio, y eso puede incomodar a muchas personas que, sin saberlo, se hacen menos.

Además, indicó que se ama profundamente, pero que también mantiene la humildad de reconocer sus falencias y de valorar sus virtudes. Tras la respuesta, los internautas afirmaron que el mensaje buscaba marcar una diferencia entre el amor propio y la percepción negativa del ego.

¿Qué ha dicho Luisa Fernanda W sobre el amor propio?

En diferentes momentos, la influenciadora ha compartido reflexiones relacionadas con el amor propio, asociándolo con procesos de autoconocimiento, resiliencia y salud mental. Ha explicado que este concepto va más allá de rutinas externas, centrándose en decisiones internas, como establecer límites y reconocer el propio valor.

¿Qué ha dicho Luisa Fernanda W sobre el amor propio?
Esto piensa Luisa Fernanda W sobre el amor propio / (Foto del Canal RCN)

Además, ha destacado la importancia de reconocer los logros personales, afirmando que esta es una herramienta clave para enfrentar la inseguridad. Los seguidores afirman que estos mensajes forman parte de una narrativa constante sobre su trabajo personal e identidad en redes.

