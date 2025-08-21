Polémica de Laura G salpicaría a Melissa Gate por esta curiosa razón

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se mostró preocupada en redes sociales por la reciente polémica que envuelve a Laura González, ya que teme que ella también pueda verse involucrada por una curiosa razón.

¿Qué pasó entre Laura González y su expareja?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, expresó su preocupación por la reciente polémica que rodea a Laura González, quien denunció haber recibido am*nazas de parte de su expareja, Juan Martín Moreno, tras la ruptura de su relación.

Melissa Gate se pronunció sobre la polémica que rodea a Laura G. (Foto Canal RCN).

Después de varias semanas en silencio, Juan Martín reapareció en redes sociales con fuertes acusaciones contra González. Según él, la influenciadora no le devolvió la camioneta ni las pertenencias que le había regalado, pese a que en redes sociales ella aseguró que sí lo había hecho.

Asimismo, afirmó que, aunque había intentado ser paciente, al no obtener lo prometido decidió revelar detalles controversiales sobre el origen de su relación sentimental con la influenciadora, asegurando que ella era pr*pago y le cobró cuarenta millones de pesos por estar con él.

¿Melissa Gate está involucrada en la polémica de Laura González y su expareja?

A raíz de este nuevo pronunciamiento por parte de Juan Martín, la influenciadora paisa Melissa Gate se pronunció por medio de sus redes sociales sobre un detalle que la involucraría con esta polémica.

Melissa Gate habló de la controversia que involucra a Laura G. (Foto Canal RCN).

Y es que la creadora de contenido, quien recibió durante el reality de la vida en vivo unos lujosos tacones que Laura González le regaló, ahora se pregunta, en tono de broma, si tendrá que devolvérselos para que pueda saldar su acuerdo con Juan Martín.

Pues aseguró sentirse preocupada debido a que no quería que al ponérselos para salir, el hombre se los arrebatara de sus pies.