Pipe Bueno reaccionó a declaraciones de Luisa Fernanda W: "Espero no te lamentes"

Los nombres de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han acaparado las tendencias en las últimas semanas luego que tomara fuerza el rumor de su separación tras varias pruebas y declaraciones suyas.

¿Cuáles fueron las últimas declaraciones de Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno?

La aparente ruptura de la influenciadora y el cantante ha dado bastante de qué hablar en redes sociales, ya que ambos han estado dando pistas de que las cosas entre ellos no están bien.

Ante esto muchos internautas se mostraron escépticos ante sus declaraciones y lo asociaron a una estrategia de marketing o lanzamiento de una canción. Sin embargo, Luisa Fernanda W desmintió esta teoría recientemente.

Luisa Fernanda W aseguró que muchos le habían estado indagando sobre esa posibilidad, pero para infortunio de todos no se trataba de ninguna estrategia de publicidad.

Sabía que esta iba a ser la primera pregunta (...), por estos días sí estamos de estrenos con canciones, pero todo de lo que se está hablando ahorita no tiene nada que ver con el lanzamiento de una canción.

Pipe Bueno le respondió a Luisa Fernanda W. (Foto AFP: AFP: Jason Koerner)

¿Cómo habría reaccionado Pipe Bueno a las declaraciones de Luisa Fernanda W?

Luego de estas declaraciones de Luisa Fernanda W, el cantante Pipe Bueno compartió un video y mensaje en sus redes sociales.

El artista de música popular se mostró cantando una de sus canciones de despecho "Te parece poco" de manera emotiva y con gran sentimiento.

Junto a este video, Pipe Bueno dejó un mensaje en el que dejó ver que no la está pasando nada bien en los últimos días y que fue tomado como una clara indirecta para Luisa Fernanda W.

Espero no te lamentes después por pensarlo tanto. Es lo único que te puedo decir. Ojalá decidas rápido.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se separaron?

Este video de Pipe Bueno ha sido tomado por muchos de sus seguidores como una respuesta a las declaraciones de Luisa Fernanda W.

Cabe recordar que, la influenciadora ha sido la que más detalles ha revelado de su supuesta ruptura con el artista, dando a entender que las cosas venían mal entre ellos y que habrían tomado la decisión de separar sus caminons.