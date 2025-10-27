Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pipe Bueno aclaró el misterio y contó por qué su hijo menor tiene los ojos claros

Pipe Bueno explicó con pruebas la razón por la que su hijo menor tiene los ojos claros, a pesar de que ni Luisa ni él los tienen.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así explicó Pipe Bueno por qué su hijo menor nació con los ojos claros
Pipe Bueno reveló la verdad detrás de los ojos claros de su hijo menor. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Pipe Bueno puso fin a uno de los misterios más comentados en redes sociales sobre Domenic, su hijo menor. Y es que muchos internautas se preguntan por qué el pequeño tiene los ojos claros y es rubio, a pesar de que ni Luisa Fernanda W ni él los tienen.

¿Cuál es la pregunta más frecuente entre los seguidores de Pipe Bueno?

Desde que Domenic, el hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno nació y sus primeras fotos fueron publicadas en redes sociales, el color de sus ojos llamó por completo la atención. El pequeño tiene ojos claros y cabello rubio todo lo contrario al primer hijo de la pareja.

Esta es la razón por la que el hijo menor de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tiene ojos claros
Pipe Bueno rompió el silencio y contó por qué su hijo tiene ojos tan claros. (Foto Canal RCN).

De esta manera, preguntas y comentarios como “ese niño rubio de ojos celestes ¿a quién salió?”, “Por qué el niño pequeño no se parece a ninguno de sus padres?”, “¿Por qué Máximo tiene los ojos marrones y Domenic tiene los ojos verdes?”, “Yo estuviera preocupado, esos niños no se parecen en nada”, “Yo quisiera saber a quién le sacó esos ojazos”, son algunos de los que se repiten en las publicaciones de la pareja.

¿Por qué Domenic, hijo menor de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, tiene los ojos claros?

Hoy en día, las preguntas por parte de los internautas sobre estos rasgos del pequeño continúan generando curiosidad en redes sociales, por lo que Pipe Bueno decidió poner fin al misterio y, con pruebas, demostrar la razón detrás de por qué Domenic luce así.

Pipe Bueno contó la razón científica de los ojos claros de su hijo menor
El cantante Pipe Bueno explicó el origen del color de ojos de su hijo menor. (Foto Canal RCN).

Con una fotografía familiar junto al menor, Pipe Bueno mostró que gran parte de los miembros de su familia tienen ojos claros, al igual que su hijo. Incluso aseguró que por parte de Luisa Fernanda W también hay familiares con este mismo color de ojos, por lo que todo se trata de una característica genética heredada de generaciones anteriores.

“Estos son algunos de mis familiares con ojos así… sin contar que también en la familia de Lu hay ojos claros. Les aconsejo hacer zoom para que sientan el KII de los ojos”.

