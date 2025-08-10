Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pichingo respondió sin filtros a quienes lo critican por sus trovas en MasterChef Celebrity

En las últimas horas, Pichingo rompió el silencio y se defendió de las críticas por parte de los televidentes frente a sus trovas en el programa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Pichingo en MasterChef Celebrity 20205.
Pichingo se defendió tras críticas por sus trovas. Foto | Canal RCN.

Diego Alexander Gómez Aristizábal, mejor conocido como Pichingo, una de las personalidades que brilla con su participación de MasterChef Celebrity, rompió el silencio en las últimas horas para referirse a las constantes críticas que recibe sobre su participación en el reality de cocina.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Pichingo sobre las críticas que ha recibido su participación en MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el trovador ha construido una comunidad de miles de seguidores, apareció una vez más y no para divertir con su contenido de humor, sino para dar a conocer su punto de vista respecto a los comentarios negativos relacionados con sus trovas en el programa.

Artículos relacionados

De acuerdo con el humorista, en las publicaciones en redes sociales muchos han expresado su descontento con sus improvisaciones al aire, situación que, aunque entendió perfectamente, dejó claro que no está dispuesto a dejar de hacer, pues detrás de esto existe una importante razón que lo motiva a seguir trovando.

Artículos relacionados

“Yo los entiendo, uno se pone aburridor, se pone cansón, pero les voy a contar la otra cara de la moneda, ustedes no se imaginan en la calle la cantidad de niños y niñas que me saludan y me dicen “a mi me gusta ver MasterChef porque usted sale trovando”, comentó Pichingo por medio de sus historias.

¿Cuál fue la respuesta de Pichingo tras las críticas que ha recibido por sus trovas en MasterChef Celebrity?

Según lo mencionó el actual participante de esta décima temporada, con frecuencia recibe videos protagonizado por niños en donde se le observa viendo el programa con una guitarra en su mano.

Pichingo en MasterChef Celebrity 20205.
Así respondió Pichingo a las críticas por sus trovas. Foto | Canal RCN.

Tras ser testigo de cómo su aparición en la cocina más importante del mundo ha logrado inspirar a los más pequeños y ha dejado una semilla para que muchos se inclinen por el arte, Pichingo se mostró satisfecho de poder ser un referente y dejó claro que es un motivo suficiente para seguir divirtiendo con su talento.

Pichingo en MasterChef Celebrity 20205.
Pichingo rompió el silencio sobre las críticas por sus trovas. Foto | Canal RCN.

“Si logramos que 10 niños aprendan a tocar un instrumento, para mí personalmente es el premio de MasterChef, para mí eso vale más que el premio”, aseguró, y además envió un mensaje para aquellos a los que les molesta, “, yo lo siento por las personas que les incomoda”, concluyó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México Talento nacional

Mánager de B-King reveló que contará todo lo que pasó en México y lo que hubo detrás del contrato

El mánager de B-King anunció que dirá todo lo que pasó en México antes de la trágica muerte del artista: "El porqué acepté ese contrato".

Seguidores de Martín Elías le dieron el último adiós - Personas con celular en la mano. Talento nacional

Dayana Jaimes habría lanzado pulla contra exesposo de Lily Díaz: "con el enemigo al lado"

En medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz, Dayana Jaimes se pronunció con una indirecta que desató todo tipo de reacciones en redes.

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría entusada por Westcol: este video lo revelaría

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol y destapa rumores sobre sus sentimientos.

Lo más superlike

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Paola Jara compartió una emotiva foto con su perrito Coco sobre su pancita, mostrando la ternura y serenidad que vive antes de ser mamá.

Evelio Escorcia se pronunció sobre polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz Talento nacional

Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?