Pichingo respondió sin filtros a quienes lo critican por sus trovas en MasterChef Celebrity
En las últimas horas, Pichingo rompió el silencio y se defendió de las críticas por parte de los televidentes frente a sus trovas en el programa.
Diego Alexander Gómez Aristizábal, mejor conocido como Pichingo, una de las personalidades que brilla con su participación de MasterChef Celebrity, rompió el silencio en las últimas horas para referirse a las constantes críticas que recibe sobre su participación en el reality de cocina.
A través de su cuenta de Instagram, en donde el trovador ha construido una comunidad de miles de seguidores, apareció una vez más y no para divertir con su contenido de humor, sino para dar a conocer su punto de vista respecto a los comentarios negativos relacionados con sus trovas en el programa.
De acuerdo con el humorista, en las publicaciones en redes sociales muchos han expresado su descontento con sus improvisaciones al aire, situación que, aunque entendió perfectamente, dejó claro que no está dispuesto a dejar de hacer, pues detrás de esto existe una importante razón que lo motiva a seguir trovando.
“Yo los entiendo, uno se pone aburridor, se pone cansón, pero les voy a contar la otra cara de la moneda, ustedes no se imaginan en la calle la cantidad de niños y niñas que me saludan y me dicen “a mi me gusta ver MasterChef porque usted sale trovando”, comentó Pichingo por medio de sus historias.
Según lo mencionó el actual participante de esta décima temporada, con frecuencia recibe videos protagonizado por niños en donde se le observa viendo el programa con una guitarra en su mano.
Tras ser testigo de cómo su aparición en la cocina más importante del mundo ha logrado inspirar a los más pequeños y ha dejado una semilla para que muchos se inclinen por el arte, Pichingo se mostró satisfecho de poder ser un referente y dejó claro que es un motivo suficiente para seguir divirtiendo con su talento.
"Si logramos que 10 niños aprendan a tocar un instrumento, para mí personalmente es el premio de MasterChef, para mí eso vale más que el premio", aseguró, y además envió un mensaje para aquellos a los que les molesta, ", yo lo siento por las personas que les incomoda", concluyó.