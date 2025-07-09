Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
'Peluche' llevó a Norma Nivia al barrio en el que creció y desató comentarios: "la niña fresa"

En las últimas horas, empezó a circular la fotografía de cómo fue la visita de Norma Nivia al barrio San Francisco en Itagüí.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mateo Varela y Norma Nivia en el programa Buen día Colombia.
Norma Nivia visitó el barrió en el que creció Mateo Varela. Foto | Buen día Colombia.

Norma Nivia y Mateo Varela, una de las parejas que logró consolidarse en La casa de los famosos Colombia, sorprendieron recientemente a sus seguidores al compartir particular fotografía de un importante paso que dieron como pareja.

¿Por qué Norma Nivia y Mateo Varela dieron de qué hablar en los últimos días?

A través de sus cuentas de Instagram, los exparticipantes hicieron un registro de la visita de la reconocida actriz a San Francisco, Itagüí, lugar de origen del antioqueño, en donde se mostraron muy emocionados de vivir este momento en pareja, pues si algo han demostrado a lo largo de estos meses es su compromiso con la relación que están construyendo.

Así pues, ambas figuras presumieron lo que fue el recorrido por las calles se San Francisco en moto, pues en la imagen que rápidamente empezó a circular en redes sociales, se puede observar a ambos posando a la cámara y disfrutando de un paseo por el barrio.

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia 2025.
Norma Nivia sorprendió al recorrer las calles del barrio de Mateo Varela. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la visita de Norma Nivia al barrio en el que creció Mateo Varela?

Sin duda, la aparición de Norma en esta zona específica de Itagüí desató diversas reacciones entre los internautas, quienes aseguraron, de manera positiva, que la pareja es el fiel reflejo de una relación entre “La niña fresa y el pelao de barrio”.

“Son linda pareja”, “Norteo, los mejores”, “Qué viva el amor”, “Hermosos mi Norteo”, “Los amo”, son algunos de los mensajes que escribieron los fieles seguidores de Nivia y Varela.

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así fue la visita de Norma Nivia al barrio de Peluche. Foto | Canal RCN.

¿Qué ha pasado con la relación de Norma y Mateo desde que salieron de La casa de los famosos Colombia?

Tan pronto Norma y Mateo terminaron su ciclo en la segunda temporada del reality de convivencia, ambos poco a poco fueron mostrando detalles de cómo se iban adaptando nuevamente a su realidad.

En este proceso de conocerse fuera de la casa ambos demostraron que su amor iba más allá de un reality por lo que más tarde oficializaron su relación. Hasta el día de hoy, la tolimense y el paisa, se han dejado ver más enamorados que nunca, tanto así que, recientemente la misma Norma compartió cómo fue el amoroso recibimiento de su suegra, además de llevar una excelente relación con su cuñada Melissa Varela.

