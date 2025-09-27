Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pedro Pascal guarda en su casa un icónico objeto de terror: conoce de qué se trata

El actor Pedro Pascal tiene en su hogar un objeto muy especial del cine, un regalo inesperado de Kevin Feige.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Pedro Pascal guarda icónico objeto de terror
Pedro Pascal guarda en su casa un icónico objeto de terror. (Foto David Jon / AFP)

En medio de la promoción de Belén, la película de Dolores Fonzi que competirá en los Premios Oscar 2026 y los Goya, Javiera Balmaceda, hermana de Pedro Pascal, sorprendió con una revelación inesperada sobre su hermano.

La ejecutiva de Amazon Studios contó que el actor tiene en su casa un icónico objeto del cine de horror, pieza de culto que conecta directamente con una de sus películas favoritas.

¿Qué objeto de terror tiene Pedro Pascal en su casa?

En una entrevista con el presentador argentino Javi Ponzone, Javiera Balmaceda, directora de contenidos de Amazon Studios para Latinoamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, contó que su hermano guarda en casa nada menos que el payaso original de Poltergeist: Juegos diabólicos (1982).

La anécdota surgió cuando Ponzone quiso saber qué película marcó la infancia de los hermanos. Javiera respondió que siempre veían Poltergeist, y luego añadió entre risas:

“Pedro tiene el payaso de la película en su casa. ¡Qué miedo!”.

El payaso de Poltergeist es el objeto que tiene Pedro Pascal en su casa
Pedro Pascal tiene al payaso de Poltergeist en su casa. (Foto Jon Kopaloff / AFP) (Foto Frederic J. BROWN/ AFP)

¿Qué es el payaso de Poltergeist que tiene Pedro Pascal en su casa?

El payaso de Poltergeist es considerado una de las piezas más icónicas del cine de terror. Según reveló Balmaceda, el muñeco fue un regalo de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien se lo obsequió a Pascal como un detalle personal vinculado a su amor por el cine.

La figura es una rareza histórica: se fabricaron solo cuatro ejemplares para el rodaje de la película. Uno terminó en manos del investigador paranormal Zak Bagans, otro pertenece al productor Sean Clark y un tercero fue vendido en 2023 por 600.000 dólares.

El que ahora descansa en la casa de Pedro Pascal sería el cuarto, lo que convierte a este obsequio en un verdadero tesoro cinematográfico.

Este objeto, que para muchos resulta una sorpresa, cobra total sentido si se piensa en el amor de Pascal por esa película. Marcó su infancia y se convirtió en una de sus favoritas de todos los tiempos

Pedro Pascal y sus películas favoritas
Pedro Pascal reveló que Poltergeist es una de sus películas favoritas. (Foto Amy Sussman / AFP)

¿Cuáles son las películas favoritas de Pedro Pascal?

La revelación del objeto se entiende mejor si se tiene en cuenta la estrecha relación del actor con el cine. Desde pequeño ha sido un consumidor incansable de películas y, en una entrevista, confesó que sus cuatro cintas favoritas son All About Eve (1950), Poltergeist (1982), Do the Right Thing (1989) y Fanny and Alexander (1982).

Con estas anécdotas, queda claro que el actor no solo es un fan del cine, sino que también guarda en su casa un pedazo de la historia de la pantalla grande.

