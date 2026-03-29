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Pautips hizo desagradable confesión sobre las grabaciones de MasterChef: ¿qué le pasó?

Paula Galindo, una de las participantes de MasterChef Celebrity 2026, causó impresión al revelar detalles de esta experiencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Pautips posando a la cámara.
Pautips reveló inesperado detalle de su experiencia en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Paula Galindo, mejor conocida como Pautips,recientemente capturó la atención en redes sociales al mostrar con lujo de detalle cómo es la habitación del hotel en el que se está hospedando durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, programa en el que estará en la nueva temporada.

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¿Cuál es el desagradable dato que contó Pautips que está relacionado con su participación en MasterChef?

Sin embargo, en medio del recorrido que hizo la reconocida creadora de contenido por el lugar, hubo un momento que no pasó desapercibido por los internautas que estuvo relacionado con el rodaje de MasterChef, pues, según lo reveló los zapatos que utiliza en el set de grabación le han provocado un desagradable olor.

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"La razón por la que tengo todos los zapatos aquí afuera es porque en grabaciones de usan zapatos de plástico, tengo una pecueca, entonces esos zapatos llegan aquí un poco impregnados", señaló.

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De acuerdo con la creadora digital, prefiere dejarlos por fuera del closet en el que tiene toda su ropa, porque necesita que "se oreen", además, en caso de ponerlos adentro, su ropa podría impregnarse con este olor.

¿Qué dijo Pautips sobre su participación en MasterChef Celebrity?

Más tarde, Pautips dio a conocer que, debido a que su prioridad es permanecer cómoda, decidió no traer ningún tipo de tacón, al contrario, optó por traer solo tenis en esta oportunidad, no obstante, sí aseguró que traerá algún par.

Pautips posando a la cámara.
Esto contó Pautips de su experiencia en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Además de contarle a sus seguidores que tiene mal olor en sus pies, la famosa influencer dejó ver otros detalles que tienen que ver con esta experiencia, por ejemplo, las libretas o cuadernos en donde tiene consignadas sus recetas y cada uno de los apuntes necesarios para sacar adelante sus preparaciones.

Así mismo, elementos de cuidado y belleza como lo son su rutina de skin care, herramientas para su cabello y hacer ejercicio antes de salir muy temprano al estudio de MasterChef.

Aunque ha sido todo un reto estar en la cocina más importante del mundo, Paula se mostró emocionada por su participación y habló de lo que ha significado hasta ahora, pues además de los conocimientos que ha adquirido en la gastronomía, el juego y las alianzas también han sido importante durante el proceso.

Pautips posando a la cámara.
Pautips contó detalle desagradable mientras graban MasterChef. Foto | Canal RCN.
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