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Pautips detalló que la Virgen se le manifestó y así mostró la prueba

Pautips, participante de MasterChef Celebrity, narró cómo se le reveló la Virgen en medio de un viaje a Croacia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
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Pautips habló sobre la aparición que le hizo al Virgen/Canal RCN

La influenciadora Pautips se pronunció sobre los actos bandálic*s que hicieron en contra de la estatua de la Virgen de Medjugorje hace pocos días recordando su historia de cuando se le apareció la santísima.

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¿Qué dijo Pautips sobre manifestación de la Virgen?

La creadora de contenido reveló hace varias semanas que la Virgen se le había aparecido a ella y a su esposo Ronald Moscoso durante su viaje al lugar en el que se encuentra dicha estatua, la cual está ubicada en Herzegovina.

pautips sobre manifestacion de la virgen

A través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, quiso compartir su experiencia de cuando la Virgen se les manifestó tras ir a visitar este espacio sagrado.

Antes de dar detalles de lo que vivió, indicó que no se asustaba por lo que le hicieron a la estatua, pues al contrario cree que eso amplifica su mensaje y por eso ella quería compartir lo que experimentó.

"No es por nada que intentan dañar este lugar tan lindo días antes del Festival internacional de la Juventud en Medjugorje (1-6 agosto) donde miles de jóvenes se acercaran a alabar a Dios ... Hay que hablar más de Dios , el mundo lo necesita", dijo.

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¿Cómo se le apareció la Virgen a Pautips?

La participante de MasterChef Celebrity señaló que debido a los problemas de infertilidad que ha estado sufriendo, razón por la que no ha podido quedar en embarazo, dificultades de salud mental y otros aspectos personales, decidió visitar esta estatua para pedir por aquello que le aqueja.

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Confesó que ellos no son tan católicos ni devotos a la Virgen, por lo que fueron con respeto, pero no son tan creyentes a honrar imágenes.

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En medio de su visita ella le pidió a la Virgen que se le revelara, pero ella no sintió nada, aunque registró varios momentos de su experiencia.

Una vez comenzó a subir su contenido en redes sociales, una seguidora se dio cuenta de la imagen de la Virgen y ella quedó completamente en shock.

"Y esto no es una obra de Dios, yo no sé qué puede ser, para mí fue un momento de tanta paz, tenía muchas ganas de llorar, pero me sentía como abrazada, como en paz, que yo no merecía esa revelación, pero que ella sabía por qué se me estaba revelando en ese momento", comentó.

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