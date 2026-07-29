Pautips detalló que la Virgen se le manifestó y así mostró la prueba

La influenciadora Pautips se pronunció sobre los actos bandálic*s que hicieron en contra de la estatua de la Virgen de Medjugorje hace pocos días recordando su historia de cuando se le apareció la santísima.

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¿Qué dijo Pautips sobre manifestación de la Virgen?

La creadora de contenido reveló hace varias semanas que la Virgen se le había aparecido a ella y a su esposo Ronald Moscoso durante su viaje al lugar en el que se encuentra dicha estatua, la cual está ubicada en Herzegovina.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, quiso compartir su experiencia de cuando la Virgen se les manifestó tras ir a visitar este espacio sagrado.

Antes de dar detalles de lo que vivió, indicó que no se asustaba por lo que le hicieron a la estatua, pues al contrario cree que eso amplifica su mensaje y por eso ella quería compartir lo que experimentó.

"No es por nada que intentan dañar este lugar tan lindo días antes del Festival internacional de la Juventud en Medjugorje (1-6 agosto) donde miles de jóvenes se acercaran a alabar a Dios ... Hay que hablar más de Dios , el mundo lo necesita", dijo.

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¿Cómo se le apareció la Virgen a Pautips?

La participante de MasterChef Celebrity señaló que debido a los problemas de infertilidad que ha estado sufriendo, razón por la que no ha podido quedar en embarazo, dificultades de salud mental y otros aspectos personales, decidió visitar esta estatua para pedir por aquello que le aqueja.

Confesó que ellos no son tan católicos ni devotos a la Virgen, por lo que fueron con respeto, pero no son tan creyentes a honrar imágenes.

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En medio de su visita ella le pidió a la Virgen que se le revelara, pero ella no sintió nada, aunque registró varios momentos de su experiencia.

Una vez comenzó a subir su contenido en redes sociales, una seguidora se dio cuenta de la imagen de la Virgen y ella quedó completamente en shock.