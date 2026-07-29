Karina García reveló el inquietante momento que vivió al encontrar un animal muerto en su casa

Karina García compartió el angustiante momento que vivió dentro de su casa luego de encontrar un animal muerto en el interior de la vivienda. La creadora de contenido mostró su reacción ante el inesperado hallazgo, y generó diversas reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué animal muerto encontró Karina García dentro de su casa y cómo reaccionó?

Durante la tarde del pasado martes 28 de julio Karina García reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado video que sorprendió a sus seguidores. La creadora de contenido, quien se encontraba dentro de su casa en compañía de otras personas decidió bajar al primer piso cuando en medio de su trayecto se percató de que algo estaba tirado en sus escaleras.

El inesperado momento que vivió Karina García al encontrar un animal muerto en su casa. (Foto Canal RCN).

Al acercarse para ver de qué se trataba, Karina no pudo evitar reaccionar con impacto al ver que no se trataba de un objeto caído sino de un pajarito que estaba sin vida. Su reacción fue tan fuerte que alcanzó a generar preocupación a la persona que se encontraba con ella quienes rápidamente se acercaron hacia donde se encontraba.

La creadora de contenido imaginó varios escenarios que pudieron acabar con la vida del ave, entre esos que sus perritos la atacaron, o que simplemente se estrello contra sus grandes ventanales que muestran parte de la zona verde que hay en su hogar.

“Ay, no, qué pesar. ¿Qué le pasaría? ¿Se estrelló contra estos vidrios?”

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Hasta el momento, Karina García no confirmó qué fue lo que realmente ocurrió con el ave. Sin embargo, el inesperado hallazgo dentro de su casa sin duda alguna le generó sorpresa y tristeza.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karina García al ver su reacción ante la inquietante escena?

El video, que fue compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, desató una ola de comentarios de usuarios que expresaron preocupación y tristeza por lo ocurrido, especialmente porque Karina García atraviesa por un momento de sensibilidad emocional por su estado de embarazo.

Entre los mensajes se leyeron: "Qué impresión, pobre Karina", "Con razón se asustó tanto, más en su estado", "Qué tristeza ver un pajarito así", "Ojalá no haya sido ninguno de sus perritos", "Me dio mucho pesar verla tan afectada".