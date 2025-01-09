Participante de MasterChef reveló que fue víctima de un paseo millonario: “me dieron para el bus”

Un reconocido actor y participante de MasterChef reveló recientemente en una entrevista que fue víctima de un paseo millonario en Bogotá.

El artista contó cómo ocurrieron los hechos, lo que vivió durante esa experiencia y las consecuencias que le dejó a nivel personal.

¿Quién es el actor que fue víctima de un paseo millonario?

En una entrevista con Alerta Taxíviris, el actor Ricardo Vesga relató que sufrió este delito en la capital del país.

Ricardo Vesga confesó que fue víctima de un paseo millonario. (Foto Canal RCN)

Vesga explicó que todo sucedió en diciembre, cuando debía realizar unos pagos en un barrio que no conocía. Alrededor de las 10 de la noche tomó un taxi con destino a Chapinero, sin imaginar que ese trayecto terminaría convirtiéndose en una pesadilla.

¿Cómo fue el paseo millonario de Ricardo Vesga?

Según su testimonio, apenas inició el recorrido el conductor pareció reconocerlo, pero lo que parecía un viaje normal se transformó en un paseo millonario.

Aunque no sufrió agresiones físicas, sí fue retenido por varias horas mientras le vaciaban sus cuentas bancarias. Sorprendentemente, asegura que los delincuentes lo trataron con amabilidad durante el secuestr0 exprés.

“Nos volvimos hasta amigos […] Me hicieron vaciar las cuentas y esperar que pasaran las 12 de la noche para seguir sacando”, confesó el actor.

El retraso hasta la medianoche se debió a los bloqueos temporales que imponen algunas aplicaciones bancarias para transferir o retirar montos elevados de dinero. Una vez completadas las transacciones, los responsables lo dejaron descender del taxi y lo liberaron.

Vesga recordó que al final del recorrido los delincuentes le dieron una pequeña ayuda para que pudiera regresar a su casa, ya que se había quedado sin dinero en efectivo.

“Me dieron para el bus”, relató el actor.

Ricardo Vesga reveló que le dejaron dinero para el bus. (Foto Canal RCN)

Después del incidente, el actor confesó que vivió días de temor y paranoia, al punto de desconfiar de cualquier servicio de transporte que utilizaba. Esa sensación lo acompañó al menos una semana, hasta que poco a poco logró retomar la confianza en la ciudad y en los conductores de taxi.

“Sigo tomando taxi y confiando en la gente”, afirmó Ricardo Vesga.

A pesar de lo vivido, Ricardo Vesga aclaró que considera que la mayoría de los conductores trabajan de manera honesta y que este hecho puntual no debe generalizarse. Aunque fue una experiencia difícil, aseguró que no quiere dejar que este episodio cambie su perspectiva sobre el transporte público en Bogotá.