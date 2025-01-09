Marlon Solórzano llevó a Yana al barrio en que creció a comer granizado: "Demostró finura"

El influenciador Marlon Solórzano presumió a sus fanáticos lo feliz que fue con Yana Karpova tras visitar juntos dos barrios en Medellín, en los vivió sus primeros años de vida.

¿Cómo fue la visita de Marlon Solórzano y Yana Karpova en el barrio Antioquia?

El deportista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 700 mil seguidores, un carrusel con fotografías y videos en los que mostró a los dos disfrutando de dicho lugar y compartiendo con varios seguidores.

Además, se dejaron ver probando uno de los granizados más famosos del lugar, demostrando su sencillo plan.

Con dichas imágenes, Marlon Solórzano confesó lo feliz que se siente de que Yana haya disfrutado dicha aventura.

"Mi bebé rusa demostró finura, demostró ser una persona que ama los pequeños detalles, humilde, vino a conocer el barrio donde me crie (...) demostró ser esa persona sencilla y humilde que me gusta a mí", escribió.

Señaló que, le encantó que ella pudiera conocer un poco más de lo que lo forjó como el hombre es en la actualidad.

Asimismo, indicó que estarán en varios lugares, los cuales poco a poco irán mostrando en sus redes sociales.

Aprovechó para agradecer a sus fanáticos por todo el apoyo que les han brindado y el cariño que le manifiestan cada vez que se los encuentran.

"Siempre agradecido con el barrio Santa Fe y el barrio Antioquía que me vieron crecer, siempre me reciben con la mejor energía", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el sencillo plan de Marlon Solórzano y Yana Karpova en Medellín?

Tras su revelación, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos por sus sencillos planes y por la gran pareja que forman.

Otros no dudaron en criticarlos señalando que se ven muy sobreactuados y que no hay conexión entre ellos, además de resaltar que estarían imitando a Karina García y Altafulla luego de que estos hicieran planes similares.

Por ahora, Marlon Solórzano y Yana Karpova siguen disfrutando de su relación y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales.