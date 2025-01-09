Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata reaccionó a las comparaciones con la pareja de su ex Mr Stiven

Mariana Zapata reaccionó sobre las comparaciones que le hacen y reveló cómo logra superar tan rápido.

La influenciadora Mariana Zapata reaccionó a quienes suelen compararla con otras mujeres, en especial con la nueva pareja de su exnovio Mr Stiven.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre las comparaciones que le hacen?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto.

Mariana Zapata sobre comparaciones

Según la paisa señaló que las comparaciones no tienen por qué afectar cuando se conoce el valor que se tiene y tampoco se debe cuestionar el valor de los demás.

"A mí nunca me ha molestado que alguien brille como yo o incluso más que yo. Soy tan segura de mí misma que no me permito dudar de lo que hay en mí, de lo que soy, de lo que me hace brillar y de mi luz", dijo.

Agregó que las comparaciones molestan cuando se vibra bajo la aprobación de los demás y eso no aplica para ella.

"No se comparen mis reinas, somos hermosas, las diferencias son las que nos hacen únicas", añadió.

¿Cómo logra Mariana Zapata superar tan rápido?

Asimismo, le preguntaron cómo hacía para superar tan rápido una persona, pues tras su reciente ruptura con el streamer Mr Stiven, se la ha visto muy tranquila y feliz, a lo que ella señaló que no tiene una fórmula secreta para hacerlo, pero con los años ha aprendido a ser resiliente y a aprender de cada persona que pasa por su vida.

Mariana Zapata sobre superar

Aconsejó a las seguidoras que están pasando por algo similar a ponerse lindas, a tener un entorno que las sostenga y sea real, a enfocarse en sus proyectos y recordarse las veces que sea necesario lo valiosas y merecedoras que son del mundo.

Por su parte, sigue sin pronunciarse sobre los rumores d que estaría saliendo con JLexis debido a que se les ha visto juntos.

Por ahora, la creadora de contenido sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales y trabajando en su respectivo emprendimiento de productos capilares, con los que ha tenido tan abuena acogida.

