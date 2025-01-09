Mariana Zapata reaccionó a las comparaciones con la pareja de su ex Mr Stiven

La influenciadora Mariana Zapata reaccionó a quienes suelen compararla con otras mujeres, en especial con la nueva pareja de su exnovio Mr Stiven.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre las comparaciones que le hacen?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto.

Según la paisa señaló que las comparaciones no tienen por qué afectar cuando se conoce el valor que se tiene y tampoco se debe cuestionar el valor de los demás.

"A mí nunca me ha molestado que alguien brille como yo o incluso más que yo. Soy tan segura de mí misma que no me permito dudar de lo que hay en mí, de lo que soy, de lo que me hace brillar y de mi luz", dijo.

Agregó que las comparaciones molestan cuando se vibra bajo la aprobación de los demás y eso no aplica para ella.

"No se comparen mis reinas, somos hermosas, las diferencias son las que nos hacen únicas", añadió.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León dejó curioso mensaje en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

¿Cómo logra Mariana Zapata superar tan rápido?

Asimismo, le preguntaron cómo hacía para superar tan rápido una persona, pues tras su reciente ruptura con el streamer Mr Stiven, se la ha visto muy tranquila y feliz, a lo que ella señaló que no tiene una fórmula secreta para hacerlo, pero con los años ha aprendido a ser resiliente y a aprender de cada persona que pasa por su vida.

Aconsejó a las seguidoras que están pasando por algo similar a ponerse lindas, a tener un entorno que las sostenga y sea real, a enfocarse en sus proyectos y recordarse las veces que sea necesario lo valiosas y merecedoras que son del mundo.

Artículos relacionados Karina García Karina García se va enojada de un en vivo con Altafulla tras revisar su celular

Por su parte, sigue sin pronunciarse sobre los rumores d que estaría saliendo con JLexis debido a que se les ha visto juntos.

Por ahora, la creadora de contenido sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales y trabajando en su respectivo emprendimiento de productos capilares, con los que ha tenido tan abuena acogida.