Participante de 'La mansión de Luinny' insinúa que va a impactar físicamente a Karina García

Hay una influencer que no soporta a Karina García en 'La mansión de Luinny' y, al parecer, no medirá las consecuencias.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Participante de 'La mansión de Luinny' insinúa que va a impactar físicamente a Karina García | Foto del Canal RCN.

Avanza el reality de La mansión de Luinny y las diferencias han tomado relevancias, una de ellas entre Karina García y Cristal Pérez.

¿Por qué Cristal Pérez no simpatiza con Karina García?

En la primera semana del formato de convivencia, Karina tuvo la posibilidad de mandar directo a nominación a uno de sus compañeros. Esto fue un beneficio que recibió la paisa al ser la más votada por el público.

El motivo por el que Karina García nominó a Cristal fue por estrategia, pero la creadora de contenido no lo tomó de la mejor forma. A partir de ello, empezó su rivalidad en contra de Karina García.

Karina García
Karina García tiene rivalidades en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Entonces, la antioqueña se defendió y especificó que no tenía nada contra Cristal, pero se mantiene la distancia entre ambas participantes.

¿Cómo Cristal Pérez insinuó que se irá en contra de Karina García?

En vista de lo ocurrido, el team de la colombiana empezó a arremeter contra Cristal; ya le pusieron apodo y eso la tiene alterada.

En consecuencia, Cristal tuvo un reciente charla con Yina Calderón en La mansión de Luinny e insinuó que si se va del reality será por la puerta grande, dando a entender que impactaría físicamente a la influencer paisa.

"Yo voy a perder la cordura rápido, así como la perdiste tú, y me voy a ir por la puerta grande, por la que entré. Pero va a ver, que siga", expresó Cristal.

En diferentes momentos, ha sido notorio que a Cristal no le simpatiza algunas actitudes de Karina García.

Algunos participantes expresaron que no están de acuerdo con la forma de ser de Cristal, ya que ella es una mujer que suele predicar la palabra de Dios, pero, para varios de sus compañeros, no la aplica, a través de su vestuario y forma de decir las cosas.

De hecho, fue Karina quien había enfrentado a Cristal y le expresó que se tomó de manera personal la nominación, cuando ella la eligió a ella fue porque Axel estaba protegido durante esa semana y no pudo seleccionarlo para correr riesgo de eliminación.

Karina García
Karina García va liderando en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.
