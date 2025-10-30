Participante de 'La mansión de Luinny' habría lanzado pulla contra Karina García, ¿qué le dijo?

Karina García, quien continúa apoderándose de la conversación en redes sociales por cuenta de su participación en un nuevo reality, nuevamente dio de qué hablar tras revelar que, a pocas horas de su ingreso recibió su primer 4taque.

¿Cuál fue la pulla que recibió Karina García por parte de una participante de 'La mansión de Luinny?

Según lo dio a conocer la antioqueña durante una conversación con sus compañeras de reality, ella iba pasando mientras recorría la que será su casa por estas semanas, cuando de repente fue abordada por otra habitante que, le habría lanzado comentario con el que pretendía incomodarla.

"Ahorita me hizo un comentario, ustedes escucharon, yo estaba caminando tranquila, así como camino yo, como un alma en pena", dijo García desatando risas con su comentario. "Mi reina, te lo juro, yo estaba super parchada, como conociendo la mansión, experimentando tierra dominicana, y yo así y sabes qué dijo: 'la más linda no gana aquí'".

¿Qué le dijeron a Karina García en su primera noche en 'La mansión de Luinny'?

Frente a la afirmación de su compañera, cuyo nombre no reveló, la colombiana devuelta le preguntó lo siguiente: "¿Me estás hablando a mí bebé?".

Karina García reveló que habrían lanzado pulla en su contra. Foto | Canal RCN.

Al recibir una respuesta afirmativa, confesó que su primer pensamiento fue pedirle a Dios que la protegiera del primer "at4que de la noche".

De acuerdo con lo comentado por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, luego de este intercambio de palabras, la mujer posteriormente la invitó a que se sentara a su lado, situación que terminó dejando confundida a Karina.

Esto dijo Karina García en su primera noche en el nuevo reality. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la entrada de Karina García a 'La mansión de Luinny',?

Previo a lo que fue su esperado ingreso al reality de convivencia que se lleva a cabo en República Dominicana, la modelo y empresaria paisa dejó ver con detalle el ostentoso vestido que eligió para su entrada triunfal.

En la grabación, que rápidamente empezó a circular en las redes sociales, se observa el llamativo atuendo color piel que lleva unos detalles brillantes que, junto a la figura de la influencer, capturaron toda la atención.

Por ahora, cientos de seguidores de la creadora de contenido, continúan al tanto de lo que ocurre al interior de la casa, que, muy seguramente seguirá dando mucho de qué hablar.