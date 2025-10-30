Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Participante de 'La mansión de Luinny' habría lanzado pulla contra Karina García, ¿qué le dijo?

Karina García, actual participante de 'La mansión de Luinny' contó detalles de cómo vivió este momento a pocas horas de su ingreso.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García aseguró que habría recibido fuerte comentario en el nuevo reality. Foto | Canal RCN.

Karina García, quien continúa apoderándose de la conversación en redes sociales por cuenta de su participación en un nuevo reality, nuevamente dio de qué hablar tras revelar que, a pocas horas de su ingreso recibió su primer 4taque.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la pulla que recibió Karina García por parte de una participante de 'La mansión de Luinny?

Según lo dio a conocer la antioqueña durante una conversación con sus compañeras de reality, ella iba pasando mientras recorría la que será su casa por estas semanas, cuando de repente fue abordada por otra habitante que, le habría lanzado comentario con el que pretendía incomodarla.

Artículos relacionados

"Ahorita me hizo un comentario, ustedes escucharon, yo estaba caminando tranquila, así como camino yo, como un alma en pena", dijo García desatando risas con su comentario. "Mi reina, te lo juro, yo estaba super parchada, como conociendo la mansión, experimentando tierra dominicana, y yo así y sabes qué dijo: 'la más linda no gana aquí'".

Artículos relacionados

¿Qué le dijeron a Karina García en su primera noche en 'La mansión de Luinny'?

Frente a la afirmación de su compañera, cuyo nombre no reveló, la colombiana devuelta le preguntó lo siguiente: "¿Me estás hablando a mí bebé?".

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García reveló que habrían lanzado pulla en su contra. Foto | Canal RCN.

Al recibir una respuesta afirmativa, confesó que su primer pensamiento fue pedirle a Dios que la protegiera del primer "at4que de la noche".

De acuerdo con lo comentado por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, luego de este intercambio de palabras, la mujer posteriormente la invitó a que se sentara a su lado, situación que terminó dejando confundida a Karina.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Karina García en su primera noche en el nuevo reality. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la entrada de Karina García a 'La mansión de Luinny',?

Previo a lo que fue su esperado ingreso al reality de convivencia que se lleva a cabo en República Dominicana, la modelo y empresaria paisa dejó ver con detalle el ostentoso vestido que eligió para su entrada triunfal.

En la grabación, que rápidamente empezó a circular en las redes sociales, se observa el llamativo atuendo color piel que lleva unos detalles brillantes que, junto a la figura de la influencer, capturaron toda la atención.

Por ahora, cientos de seguidores de la creadora de contenido, continúan al tanto de lo que ocurre al interior de la casa, que, muy seguramente seguirá dando mucho de qué hablar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón responde a fans de Melissa Gate: “Su fandom es muy intenso”

Yina Calderón rompió el silencio sobre los rumores con Melissa Gate y aseguró que el problema no es con ella, sino con sus seguidores.

Los planes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para el futuro profesional de sus hijos Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron las profesiones soñadas para sus hijos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron al revelar qué profesiones les gustaría que sus hijos eligieran en el futuro.

Yina Calderón reaccionó al saber que tiene pretendiente Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón al saber que un compañero de La mansión de Luinny gusta de ella

Yina Calderón dejó un tajante mensaje luego que se revelara las intenciones de uno de sus compañeros de La mansión de Luinny con ella.

Lo más superlike

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar Jessi Uribe

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar

El cantante Jessi Uribe hizo sorprendente confesión de su nuevo álbum ‘Dando Instrucciones’ revelando qué canción lo hace llorar.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada