Participante confrontó a Melissa Gate en La casa de Alofoke: "eres el papelazo de Colombia"

La influenciadora Melissa Gate ingresó al reality La casa de Alofoke en República Dominicana, donde se reencontró con su rival Mariana Zapata luego de haber sido amigas.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Cómo fue el ingreso de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

La creadora de contenido llegó usando un atuendo de color negro y luciendo su pelo natural recogido e interpretando su canción "Reales"; además de atacar directamente y sin filtro a la paisa Mariana Zapata tras sus diferencias.

Ambas tuvieron una fuerte discusión y en medio de su enfrentamiento, uno de los participantes se fue contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón confirmó que está estrenando novio con romántico beso, ¿junto al agropecuario?

¿Qué pasó entre Melissa Gate y participante en La casa de Alofoke?

El hombre le señaló que ella era solo una "chica reality" mientras él había hecho una carrera profesional y esta le señaló que, efectivamente no lo ha visto en ningún programa y lo tildó de "novato".

Melissa Gate le señaló que él era quien tenía problemas con ella y lo envió a visitar un psicólogo, a lo que él le indicó que ya tenía y que quien tenía que buscar ayuda era ella.

"Tú eres intimidada por ti misma, tú no te valoras ni te respetas, psicológicamente eres la más loca de las locas, la reverenda loca (...) eres un equis en la historia de la televisión hispana, llegaste y te botaron del reality (...) el papelazo de Colombia", le indicó.

Luego de su llegada varios participantes opinaron sobre su personalidad, donde algunos la tildaron de "payasa", otros de "profesional", y otros confesaron ser sus seguidores.

Si bien el momento fue bastante incómodo, luego el participante se le acercó a Melissa Gate y le confesó que no le caía del todo bien debido a que varias de sus amistades son rivales de ella, pero terminó besándole la mano, causando asombro en la paisa.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio respondió a críticas por exponer privacidad con su novia

Por ahora, Melissa Gate sigue disfrutando de su participación en la competencia, mientras sus fanáticos siguen demostrándole su apoyo con sus votos y en redes sociales expresándole todo su cariño hacia ella tras estar a la expectativa de lo que pueda seguir haciendo en el realty.