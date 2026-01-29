Paris Jackson sorprende al escuchar música de Christian Nodal

Paris Jackson, hija del legendario Michael Jackson, se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir en sus historias de Instagram un video en el que aparece escuchando música de Christian Nodal, un gesto que tomó por sorpresa a miles de usuarios, especialmente en México y Latinoamérica.

¿Por qué un video tan sencillo como el de Paris Jackson causó tanto impacto?

La reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular en otras plataformas, generando comentarios, memes y debates, para muchos, resultó inesperado que una figura internacional como Paris Jackson escuchara regional mexicano, un género que históricamente ha sido encasillado como local o de nicho.

El impacto no solo estuvo relacionado con la fama de su apellido, sino con el simbolismo del momento: una artista criada entre íconos del pop mundial conectando, de forma espontánea, con la música de Christian Nodal.

¿Desde cuándo Paris Jackson es fan de Christian Nodal?

Aunque para muchos fue una sorpresa, lo cierto es que esta no es la primera vez que Paris Jackson expresa su afinidad por el cantante mexicano.

Meses atrás, durante un encuentro con medios europeos, la modelo habló sobre los artistas que escucha habitualmente y mencionó a Christian Nodal como uno de sus favoritos cuando se refirió a música en español.

Paris Jackson compartió en Instagram un video donde aparece conduciendo junto a sus mascotas mientras escucha “Aquí abajo” de Christian Nodal. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images /AFP)

En aquel momento, su respuesta se hizo viral por la naturalidad con la que habló del intérprete, dejando claro que su interés no era una moda pasajera, sino una conexión genuina con su propuesta musical.

¿Qué significa este momento para la carrera de Christian Nodal?

La viralización del video llega en un momento clave para el cantante, quien continúa consolidando su carrera a nivel internacional, que una figura como Paris Jackson comparta su música de manera orgánica refuerza la idea de que su estilo conecta más allá del idioma, del contexto cultural y de las polémicas que suelen rodear a los artistas populares.

No es la primera vez que Paris Jackson expresa su afinidad por Nodal: en 2024 reveló que es uno de sus artistas favoritos. Foto AFP/VALERIE MACON

Mientras tanto, Christian Nodal se prepara para uno de los retos más importantes de su trayectoria: su anunciado concierto en la Plaza de Toros La México en 2026, una de las presentaciones más ambiciosas de su carrera.

El encuentro simbólico entre Paris Jackson y la música regional mexicana demuestra que el arte no entiende de fronteras ni etiquetas, a veces, basta un viaje en carretera, una canción sonando y un video espontáneo para recordarle al mundo que la música conecta donde las palabras no alcanzan.