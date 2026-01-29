Hermano de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace desgarradora confesión

Han pasado casi tres semanas desde el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien partió de este plano terrenal en medio de un accidente de aéreo junto a cuatro persona de su equipo de trabajo y el piloto.

¿Qué dijo el hermano de Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando conmoción entre sus seres queridos y seguidores, quienes siguen sin creer que el artista ya no esté en este plano terrenal.

Precisamente, el hermano menor del cantante de Manzanares, Caldas, rompió el silenció en la tarde del 29 de noviembre cuando se sinceró a través de sus redes sociales.

Alejandro Jiménez compartió una foto de un hombre caminando por un escenario lleno de luz, nubes y color azul, lo que haría alusión al cielo.

Junto a la imagen, el hermano de Yeison Jiménez compartió unas desgarradoras palabras en las que confesó que le dolía demasiado todavía asimilar que ya no lo volvería a ver.

Hermano, aunque ya no estés aquí, siempre vivirás en mi corazón.

Hermano de Yeison Jiménez se sinceró.

¿Qué mensaje dejó el hermano de Yeison Jiménez?

El hermano de Yeison Jiménez exteriorizó su dolor asegurando que cada día que pasa es más difícil para él la partida del cantante y que su único alivio es pensar que ahora es su ángel.

Te extraño cada día, pero sé que ahora eres un ángel que me cuida desde el cielo.

Alejandro le prometió a su hermano que nunca dejara que su nombre se olvide y que su legado viva, algo que hará hasta que se vuelvan a encontrar en el cielo.

Hasta que nos volvamos a encontrar, te llevaré conmigo en cada recuerdo. Te quiero y te extraño.



Esta imagen y palabras del hermano de Yeison Jiménez se ha empezado a viralizar en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos seguidores le han expresado su apoyo.

¿Qué novedades hay en el caso de Yeison Jiménez?

A semanas del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez, las autoridades aeronáuticas entregaron un informe preliminar.

Este reporte de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) describe cómo se desarrollaron presuntamente los hechos desde el despegue hasta el impacto final.

Este informe arrojó tres puntos clave, la aeronave estaba en perfecto estado para hacer el viaje, el piloto también había pasado todos los filtros y no tenía reportes, y la avioneta alcanzó a volar por dos minutos.

Aunque las investigaciones siguen en marcha ya se empiezan a aclarar los hechos de este accidente que sigue doliéndole a millones de fanáticos del cantante.