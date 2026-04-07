Pareja de Isabella Ladera presumió el lujoso closet de su bebé tras revelación de género

Hugo García sorprendió en redes sociales al mostrar el lujoso clóset de su bebé, pocas horas después de revelar su género. El influencer y deportista dejó ver detalles exclusivos del espacio adecuado para el menor, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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¿Cómo es el lujoso closet del bebé de Hugo García e Isabella Ladera?

Pocas horas después de compartir con sus millones de seguidores un video de la revelación de género de su bebé, Hugo García no dudó en compartir a través de sus redes sociales cómo luce el espacio destinado a la ropa de su primogénito.

Así anunció Isabella Ladera el género de su bebé. | AFP: Ivan Apfel

Según se observa en las imágenes publicadas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Hugo García e Isabella Ladera destinaron un closet completo para guardar la ropa de su pequeño hijo que viene en camino.

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Allí se puede apreciar la cantidad de ropa que le compraron al menor una vez se enteraron de su género, siendo estos conjuntos en los que predominan colores neutros y uno que otro toque colorido.

Las imágenes estuvieron acompañadas de un emotivo mensaje en el que Hugo dejó claro su emoción por recibir en brazos a su primer hijo junto a Isabella Ladera: “te esperamos, hijo”, comentó.

¿Cuándo nacerá el hijo de Isabella Ladera y Hugo García?

Vale la pena destacar que la revelación de género del hijo de Isabella Ladera y Hugo García se llevó a cabo en el sexto mes de embarazo de la modelo venezolana, por lo que el menor podría nacer a mediados de julio del presente año.

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La revelación de género, que estuvo marcada por momentos inesperados, logró emocionar no solo a la pareja, quienes celebraron que ahora tendrían una parejita como hijos, sino también a sus millones de seguidores.

Y es que para quienes no están enterados, Isabella Ladera ya cuenta con una pequeña hija de seis años, quien ahora podrá tener a su lado a un hermanito.