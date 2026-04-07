Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pareja de Isabella Ladera presumió el lujoso closet de su bebé tras revelación de género

Hugo García, pareja de Isabella Ladera, presumió el lujoso clóset de su bebé tras revelar su género y desató reacciones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así es el lujoso clóset del bebé de Isabella Ladera que sorprendió a todos
Así es el lujoso clóset del bebé de Isabella Ladera que sorprendió a todos. (Foto Canal RCN).

Hugo García sorprendió en redes sociales al mostrar el lujoso clóset de su bebé, pocas horas después de revelar su género. El influencer y deportista dejó ver detalles exclusivos del espacio adecuado para el menor, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo es el lujoso closet del bebé de Hugo García e Isabella Ladera?

Pocas horas después de compartir con sus millones de seguidores un video de la revelación de género de su bebé, Hugo García no dudó en compartir a través de sus redes sociales cómo luce el espacio destinado a la ropa de su primogénito.

Isabella Ladera reveló el género del bebé que espera con Hugo García: ¿niño o niña?
Así anunció Isabella Ladera el género de su bebé. | AFP: Ivan Apfel

Según se observa en las imágenes publicadas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Hugo García e Isabella Ladera destinaron un closet completo para guardar la ropa de su pequeño hijo que viene en camino.

Artículos relacionados

Allí se puede apreciar la cantidad de ropa que le compraron al menor una vez se enteraron de su género, siendo estos conjuntos en los que predominan colores neutros y uno que otro toque colorido.

Las imágenes estuvieron acompañadas de un emotivo mensaje en el que Hugo dejó claro su emoción por recibir en brazos a su primer hijo junto a Isabella Ladera: “te esperamos, hijo”, comentó.

¿Cuándo nacerá el hijo de Isabella Ladera y Hugo García?

Vale la pena destacar que la revelación de género del hijo de Isabella Ladera y Hugo García se llevó a cabo en el sexto mes de embarazo de la modelo venezolana, por lo que el menor podría nacer a mediados de julio del presente año.

Artículos relacionados

La revelación de género, que estuvo marcada por momentos inesperados, logró emocionar no solo a la pareja, quienes celebraron que ahora tendrían una parejita como hijos, sino también a sus millones de seguidores.

Y es que para quienes no están enterados, Isabella Ladera ya cuenta con una pequeña hija de seis años, quien ahora podrá tener a su lado a un hermanito.

Isabella Ladera reveló el género del bebé que espera con Hugo García: ¿niño o niña?
¿Cuál es el género del bebé que espera Isabella Ladera? | AFP: Ivan Apfel y Freepik
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones Nataly Umaña

Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones en redes

Nataly Umaña comparte curiosas palabras en sus redes e internautas opinan si es para Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col.

Aida Cortés presume de su transformación. Talento nacional

Aida Cortés sorprendió al revelar su impactante transformación; así se ve la cantante

Aida Cortés comparte imágenes que muestran cómo pasó de niña soñadora a artista reconocida con logros y metas alcanzadas.

Paola Jara sorprende al mostrar el rostro de Emilia Paola Jara

Paola Jara deja ver a Emilia sin tapar su rostro: ¿a quién se parece?

Paola Jara vuelve a conmocionar las redes tras compartir fotos sin filtros en el rostro de Emilia, en medio de sus vacaciones.

Lo más superlike

Ryan Castro sorprende al contar cómo habla con mujeres Ryan Castro

Ryan Castro rompe el silencio y revela cómo conquista a una mujer: “Soy muy desconfiado”

Ryan Castro reveló cómo se acerca a mujeres y por qué prefiere conocerlas en persona y no en redes.

Alexa Torrex le devuelve la ropa a Mariana Zapata. Mariana Zapata

Mariana Zapata y Alexa Torrex protagonizaron discusión por la ropa en La casa de los famosos

Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación Belinda

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos