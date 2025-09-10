Pareja de Epa Colombia envió emotivo mensaje a fans tras su condena: esto dijo

En los últimos meses, el nombre de Daneidy Barrera, o más conocida como Epa Colombia , se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al estar condenada en prisión tras daños causados hace varios años en el transporte público.

Por esta razón, muchos internautas se han pronunciado al respecto a través de las redes sociales acerca de la condena que recibió. Así también, el nombre de su pareja, Karol Samantha , ha acaparado la atención por el especial apoyo que le ha enviado a Epa Colombia al estar en prisión.

¿Qué mensaje le envió Karol Samantha a Epa Colombia?

Cabe destacar que Epa Colombia no solo se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también por darse a conocer por su gran emprendimiento de queratinas, en el que ha ayudado a varias personas con el procedimiento estético de su cabello.

Este fue el especial mensaje que Karol Samantha le envió a Epa Colombia. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Karol Samantha compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 73 mil seguidores, un emotivo video junto a su hija llamada: Daphne Samara , en el que agradeció el incondicional apoyo que le han dado sus seguidores al emprendimiento de su pareja y, también, al estar en prisión:

¿Qué se sabe del caso de Epa Colombia hasta el momento? | Foto: Canal RCN

“Amigas, anhelamos que todo en sus vidas esté marchando bien. No olvidamos quiénes han estado ahí con nosotras en este proceso. Por eso, gracias infinitas”, añadió Karol en la descripción del video.

¿Qué se sabe del caso de Epa Colombia por el momento?

Por el momento, Epa Colombia se encuentra en la Escuela de Carabineros en Bogotá, cumpliendo su condena tras los daños presentados en el pasado con el transporte público.

Así también, la influenciadora se convirtió en tendencia hace algunos meses tras un respectivo acuerdo que realizó junto a TransMilenio en el que realizaron una conciliación a causa de los hechos presentados en el pasado.

Entre tanto, todos los seguidores de la creadora de contenido le han enviado su incondicional apoyo y esperan que pueda estar en libertar pronto para que pueda disfrutar de su etapa como madre y siga llevando a cabo cada uno de sus proyectos personales.