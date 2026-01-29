Parapsicólogo reveló cómo supuestamente confirmó que hablaba con Yeison Jiménez: hizo pregunta clave

La muerte repentina de Yeison Jiménez generó cientos de reacciones a nivel nacional, incluyendo las de investigadores paranormales y parapsicólogos, quienes comenzaron a indagar aspectos del reconocido cantante que van más allá de este plano. Un parapsicólogo afirmó haber entablado una conversación con él tras hacerle una pregunta.

¿Cuál fue la pregunta clave que el parapsicólogo le hizo al espíritu de Yeison Jiménez para comprobar que sí tenía contacto con él?

A través de una serie de videos compartidos en su cuenta oficial de TikTok, el parapsicólogo identificado como John Parra reveló detalles sobre una supuesta comunicación con el espíritu de Yeison Jiménez mediante lo que sería una spirit box, un artefacto especializado que capta voces de quienes ya no están en nuestro plano.

Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aunque el joven investigador paranormal utilizó la fecha de nacimiento del cantante para dejar claro que buscaba comunicarse directamente con él, decidió formular una pregunta aún más directa para confirmar la identidad del espíritu: el nombre de su esposa.

Tras realizar la pregunta, el parapsicólogo asegura haber recibido como respuesta el nombre “Sonia”, el mismo de la esposa de Yeison Jiménez, lo que para él confirmaría que sí logró un contacto directo con el artista.

El video ya está dando de qué hablar en las redes sociales, donde internautas piden al parapsicólogo ayudar a Yeison, mientras que otros aseguran que todo se trataría de una comunicación fríamente calculada y manipulada para hacer creer que la comunicación con Yeison es real.

¿Cuándo y cómo falleció Yeison Jiménez?

Vale la pena recordar que Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero junto a otras cinco personas en un accidente aéreo en Boyacá.

Según el más reciente informe entregado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) la avioneta de matrícula N325FA que inició su despegue en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, alrededor de las 4:09 p. m. con rumbo a Medellín contaba con todos los requisitos técnicos para volar.

Sin embargo la aeronave no habría alcanzado la altura necesaria para volar correctamente y colisionó contra el terreno de la finca Marengo ubicada en la vereda Romita.