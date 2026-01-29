Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Parapsicólogo reveló cómo supuestamente confirmó que hablaba con Yeison Jiménez: hizo pregunta clave

Parapsicólogo aseguró haber contactado a Yeison Jiménez tras hacer una pregunta clave que confirmaría que supuestamente era él.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Parapsicólogo sorprendió al revelar cómo verificó supuesto contacto con Yeison Jiménez
Parapsicólogo sorprendió al revelar cómo verificó supuesto contacto con Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

La muerte repentina de Yeison Jiménez generó cientos de reacciones a nivel nacional, incluyendo las de investigadores paranormales y parapsicólogos, quienes comenzaron a indagar aspectos del reconocido cantante que van más allá de este plano. Un parapsicólogo afirmó haber entablado una conversación con él tras hacerle una pregunta.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la pregunta clave que el parapsicólogo le hizo al espíritu de Yeison Jiménez para comprobar que sí tenía contacto con él?

A través de una serie de videos compartidos en su cuenta oficial de TikTok, el parapsicólogo identificado como John Parra reveló detalles sobre una supuesta comunicación con el espíritu de Yeison Jiménez mediante lo que sería una spirit box, un artefacto especializado que capta voces de quienes ya no están en nuestro plano.

Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos
Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aunque el joven investigador paranormal utilizó la fecha de nacimiento del cantante para dejar claro que buscaba comunicarse directamente con él, decidió formular una pregunta aún más directa para confirmar la identidad del espíritu: el nombre de su esposa.

Artículos relacionados

Tras realizar la pregunta, el parapsicólogo asegura haber recibido como respuesta el nombre “Sonia”, el mismo de la esposa de Yeison Jiménez, lo que para él confirmaría que sí logró un contacto directo con el artista.

El video ya está dando de qué hablar en las redes sociales, donde internautas piden al parapsicólogo ayudar a Yeison, mientras que otros aseguran que todo se trataría de una comunicación fríamente calculada y manipulada para hacer creer que la comunicación con Yeison es real.

¿Cuándo y cómo falleció Yeison Jiménez?

Vale la pena recordar que Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero junto a otras cinco personas en un accidente aéreo en Boyacá.

Artículos relacionados

Según el más reciente informe entregado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) la avioneta de matrícula N325FA que inició su despegue en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, alrededor de las 4:09 p. m. con rumbo a Medellín contaba con todos los requisitos técnicos para volar.

Sin embargo la aeronave no habría alcanzado la altura necesaria para volar correctamente y colisionó contra el terreno de la finca Marengo ubicada en la vereda Romita.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprende al hablar de su futuro sentimental Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió al hablar de su futuro sentimental

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre su vida sentimental y fue contundente al hablar del tema.

Karola en Buen día Colombia - Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro impactó al presumir su nuevo look

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, dejó a más de uno boquiabierto al revelar el resultado de su nuevo corte de cabello.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz compartió impactante testimonio sobre difícil situación que vivió años atrás

Yaya Muñoz abrió su corazón para contar cómo años atrás vivió una situación que la llevó a convertirse en una mujer fuerte.

Lo más superlike

Lionel Messi estará con Inter Miami en El Partido de la Historia. Celebrities

Cantante colombiano Hamilton llevará su música a ‘El Partido de la Historia’

El duelo entre Atlético Nacional e Inter Miami contará además con la presentación de Hamilton, conocido como ‘Afrorockstar’.

Nicolás Arrieta y su radical cambio. Nicolás Arrieta

Sale a la luz fotografía de Nicolás Arrieta cuando tenía pocos tatuajes y el pelo largo; así lucía

Shakira y el comentario que incomodó a Alejandro Sanz frente a su ex Candela Márquez Shakira

Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal