Papá de Beéle tuvo un extraño presagio antes de su muerte
Breyner López, padre del cantante Beéle, habría presentido su muerte poco antes de que ocurriera.
Breyner López, padre del cantante Beéle, falleció la tarde del jueves 7 de agosto mientras se sometía a un importante tratamiento médico para mejorar su salud y calidad de vida. En las últimas horas se viralizó un video en el que, durante el procedimiento, el hombre hace un inquietante comentario sobre su muerte.
¿Padre de Beéle presintió su muerte? Video impactó en redes
Hace pocas horas un corto video publicado, al parecer, en las redes sociales de Breyner López antes de su muerte se hizo viral.
Pues en este, el hombre, quien se encontraba al interior de una clínica tomando su tratamiento de diálisis con la que se buscaba mejorar su calidad de vida al lograr el correcto funcionamiento de sus riñones, realiza un comentario que hoy causa curiosidad.
Y es que López manifestó en aquella ocasión que, aunque tenía muchas ganas de vivir, sentía que su muerte podría ocurrir más pronto de lo que muchos pensaban, pues sabía que la diálisis era una señal poco positiva.
“No me voy a morir por ahora, me voy a morir cuando Dios quiera. Nadie sabe cuándo se va a morir, ni yo me quiero morir, pero yo creo que la tengo cerca, porque me están haciendo diálisis"
Estas palabras generaron sorpresa entre los internautas, quienes reaccionaron con mensajes de condolencias para Beéle y su familia. Incluso, algunos llegaron a afirmar que en su mirada se notaba una “gran tristeza” que reflejaba su presentimiento, que más tarde se convirtió en realidad.
¿Cuál fue la causa de muerte de Breyner López, padre de Beéle?
Aunque Breyner López se encontraba batallando para mejorar su salud por medio de diálisis, no fue el deterioro de su salud la causa principal de su muerte.
Según información que circula en varios medios de comunicación nacionales el padre de Beéle se encontraba realizando su tratamiento de diálisis cuando tuvo un infarto que terminó con su vida.
Hasta el momento no se conoce más información relacionada a la causa de muerte del hombre.