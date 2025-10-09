Paola Turbay reaparece en redes a un mes del fallecimiento de su primo Miguel Uribe

La reconocida actriz colombiana Paola Turbay sorprendió con su regreso a las redes sociales tras semanas de ausencia por el fallecimiento de su primo Miguel Uribe.

¿Cuándo falleció Miguel Uribe Turbay?

El senador Miguel Uribe Turbay falleció el pasado 11 de agosto tras luchar por su vida durante más de dos meses luego de sufrir un atent*do en el barrio Modelia mientras se encontraba en labores políticas. El hombre fue atendido por profesionales en la Fundación Santa Fe, pero pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, esto no fue posible.

A un mes de la partida de su primo Miguel Uribe, Paola Turbay regresa a redes. (Foto Canal RCN).

Los homenajes póstumos del exsenador dieron inicio el 12 de agosto luego de que su féretro fuera colocado en el Congreso y se realizara una misa en la Catedral Primada de Bogotá en donde su esposa María Claudia Tarazona, su padre Miguel Uribe y sus familiares lo despidieron.

Así mismo, la actriz Paola Turbay, prima de Miguel, estuvo presente en su despedida luego de un largo silencio. La actriz compartió por medio de sus redes sociales unas imágenes de los actos póstumos en donde expresó su profundo dolor.

¿Cómo fue el regreso de Paola Turbay a redes luego de la pérdida de su primo?

Ahora bien, aunque Paola Turbay ya había reaparecido por medio de sus redes sociales con un mensaje en el que expresó que aún se sentía muy afectada por la muerte de su primo y otros asuntos que la tenían “desestabilizada”, en las últimas horas sorprendió con un contenido completamente diferente que demostraría que poco a poco ha retomado su vida habitual.

Paola Turbay volvió a publicar en redes luego del fallecimiento de su primo Miguel Uribe. (Foto Canal RCN).

En el video que compartió recientemente por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Turbay compartió un corto video en el que anunció que retomará los hábitos saludables en su vida con una dieta detox que cumplirá durante 21 días.

"Empezando detox de 21 días de nuevo. Por aquí tengo una hamburguesa vegana, una ensalada... Ya les contaré cómo me va esta vez"

De esta manera, Paola Turbay poco a poco ha retomado con sus hábitos, labores, entre otras cosas tras sufrir una dolorosa pérdida con la que ha convivido en las últimas semanas.